Alrededor de 170 países organizaron más de 6 000 eventos a través de las redes sociales, al término de una semana de movilización mundial por el cambio climático.

El huracán Greta Thunberg empieza a surtir efecto: seis millones de personas — la mayoría de ellas jóvenes y estudiantes — han sido arrastradas y este viernes están en huelga climática en todo el mundo, en miles de iniciativas, dando lugar a un movimiento inspirado por la activista sueca, que se ha convertido en el rostro de esta lucha. Alrededor de 139 países organizaron más de 6.000 eventos a través de las redes sociales, escribe The Guardian.

Uno de esos países fue Canadá. En Montreal, Greta Thunberg habló con una multitud de 500.000 personas. Eso es exactamente lo que el activista sueco comenzó elogiando en un discurso en inglés, pero con frases en francés: “hay al menos 500.000 personas aquí. Deberían estar orgullosos de ustedes. Hicimos esto juntos y no puedo agradecerte lo suficiente por estar aquí. Es increíble que estemos tan unidos por una causa común. Es genial, ¿no?”

“Ustedes son una nación que supuestamente es una líder climática. Suecia también se supone que es una líder climática”, señaló y añadió: “en ambos casos, esto no significa absolutamente nada. En ambos casos, son sólo palabras vacías”. La activista sueca ha pedido que se sigan realizando manifestaciones como la de este viernes hasta que se escuchen sus reivindicaciones.

No depende de nosotros, pero alguien tiene que hacer esto. Esto es una emergencia y no seremos espectadores”, aseguró.

Greta Thunberg lamentó el hecho de que “algunas personas” consideren que los jóvenes que se han unido a las marchas en todo el mundo están “perdiendo el tiempo”, cuando podrían estar en clase. Pero la activista sueca cree que no es tiempo perdido: “Estamos cambiando el mundo para que, cuando seamos mayores, podamos mirar a nuestros hijos a los ojos y decir que hemos hecho todo lo que hemos podido”.

Nos han dicho tantas veces que no tiene sentido hacer esto, que no podemos tener un impacto tan grande y marcar la diferencia. Pero creo que ya hemos demostrado que eso está mal. Nosotros somos el cambio y el cambio está llegando”, señaló.

Estas manifestaciones son la culminación de una semana de movilización mundial por el cambio climático que comenzó el lunes con la cumbre climática de las Naciones Unidas convocada por el Señor Guterres. Greta Thunberg también está participando en una manifestación en Quebec, en la que también participó el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Interrogada durante una breve entrevista antes de la manifestación, la joven afirmó que, como la mayoría de los líderes, el primer ministro canadiense “no hizo lo suficiente” para combatir el cambio climático.

Greta Thunberg, que conoció este viernes en persona Justin Trudeau a principios de la mañana, enfatizó que no quería “atacar a los individuos”, sino “concentrarse en una visión general, porque es más fácil criticar a una sola persona”. “Mi mensaje para políticos de todo el mundo es el mismo: escucha y actúa según lo que dice la ciencia”, pidió.

En Nueva Zelanda, ya el 3,5% de la población ha salido a la calle.

Las manifestaciones comenzaron en Nueva Zelanda, donde el número de manifestantes debería alcanzar valores récord. Según los organizadores de la huelga climática en este país, que citan “fuentes creíbles”, alrededor de 170.000 personas se han unido, lo que significa que el 3,5% de los neozelandeses han salido a la calle.

We are now receiving credible reports that 170,000 are striking nationwide. That’s an entire 3.5% of New Zealand’s entire population. #ClimateStrike #FridaysForFuture @GretaThunberg

— School Strike 4 Climate NZ (@ss4cnz) September 27, 2019