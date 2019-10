Los nuevos modelos de teléfonos móviles presentados por Google añaden características como la detección del movimiento por radar y la detección de caras, pero también mejoran la cámara y la calidad de la visualización.

Llegaron el Pixel 4 y el Pixel 4 XL. Son los nuevos teléfonos de Google, que vienen con varias mejoras. Mientras que, por lo general, un nuevo modelo viene con una o dos características renovadas destacadas, Google ha intentado evolucionar sustancialmente en varios frentes y añadir más de una nueva característica.

For help at home, at work, and on the go. Meet this year's #madebygoogle family. pic.twitter.com/0p1Ghzosca

— Google (@Google) October 15, 2019