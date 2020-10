Al iniciar un viaje en Maps el Usuario será informado de la evolución de casos positivos de Covid – 19 en el destino elegido, es decir, el promedio de siete días por cada 100 mil personas. La información indicará si los casos aumentan o disminuyen en función de los datos obtenidos por la Universidad John Hopkins, el New York Times y Wikipedia, que recibe datos oficiales de la Organización Mundial de la salud.

By