Google Maps es una de las mejores aplicaciones que puedes tener en tu smartphone. Simplemente es indispensable si quiere pasar del punto A al punto B, e incluso para buscar determinadas ubicaciones. Y pronto se pondrá mejor.

La ingeniera Jane Manchun Wong, experta en descubrir secretos de apps antes de que estuvieran disponibles para todos, dio a conocer algunas de las nuevas que podemos esperar no Google Maps.

Básicamente, Google Maps está trabajando en Opciones de ruta con “conexiones de transporte público”. Esto significa que podrás elegir el medio de transporte que vas a utilizar antes de llegar o el autobús o el tren.

Opciones de ruta futuras en Google Maps:

Google Maps is working on route options with “Connections to Public Transit”, such as:

– Car + transit

– Bicycle + transit

– Auto rickshaw

– Ride service

– Motorcycle + transit pic.twitter.com/hLlCZJG7Av

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 20, 2020