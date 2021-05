Según Google, el cambio en la política de almacenamiento ilimitado se ha dado “con el fin de dar la bienvenida a más recuerdos y construir Google Photos para el futuro”. Además, afirman, “este cambio también nos permite seguir el ritmo de la creciente demanda de almacenamiento”. No es el único cambio, los archivos de Google Drive también se ven afectados y la compañía avisa de que eliminará contenido de cuentas inactivas automáticamente.

En cualquier forma, si los usuarios necesitan más espacio para sus archivos, la opción que quedaría es acumular todo y comprar más almacenamiento en Google One .

La compañía también lanzará en la misma fecha una nueva herramienta de gestión de almacenamiento que promete ayudar a “encontrar y eliminar fácilmente fotos oscuras y borrosas, entre otros contenidos no deseados” para generar más espacio, informaron.

Además, a partir del 1 de junio, los usuarios comenzarán a recibir correos electrónicos que les notificarán cuando estén llegando al tope de la memoria establecida por Google, aunque la compañía ha aclarado que “la mayoría de los usuarios no tendrán que hacer nada en años.”

La otra parte de la noticia es que todos los contenidos que subamos hasta entonces no contarán como parte de ese almacenamiento de los 15 GB. Es decir, que todos los contenidos que tenemos almacenados hasta ahora con la opción de ‘Alta Calidad’ seguirán estando disponibles para siempre en Google Fotos a través de nuestra cuenta de Google.

By