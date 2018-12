Google Chrome es uno de los browsers más importantes del mundo y de los más utilizados en este momento. Incluso si empieza a tener la presión de Opera, Edge o incluso Firefox, Google Chrome sigue siendo el navegador que reina en el PC y el smartphone.

Por eso se vé con buenos ojos las últimas actualizaciones que la Compañía de Mountain View ha estado implementando en Google Chrome. Para Android hemos experimentado mejoras considerables con la implantación de un nuevo diseño y botón en multitareas. Ahora tenemos más novedades.

Según la información, Google Chrome empezará a castigar seriamente a los sitios web que no te dejan retroceder. Si no te has topado con estos sitios web, agradece a los dioses.

“Google Chrome acabará con los sitios que no te dejan retroceder.”

Hay sitios web que después de entrar no te dejan volver a la investigación. Por ejemplo, buscas “descuento en tienda X” (normalmente te encuentro en sitios de promociones), justo después de entrar en la página web y ver que no hay nada que me guste, quiero retroceder. Pues bien…. Buena suerte con eso.

Hago click docenas de veces y no pasa nada. Cuando finalmente retrocede, asume mil y un clic y me lleva a las investigaciones del siglo pasado.

De hecho, Google tiene un nombre para estos malhechores. La Compañía de Mountain View los llama “manipulación de antecedentes”. Con la nueva actualización, Google Chrome identificará la manipulación y eliminará cualquier posible obstáculo en el botón retroceder.

Aunque no se dispone de datos concretos sobre la fecha de lanzamiento de esta nueva actualización, se cree que no debería tardar mucho. Por lo tanto, espera que la resolución llegue pronto. No podrías estar más feliz. Son sitios web como esos que manchan la internet.