Los servicios de Google sufrieron una caída general en varios de sus servicios en la madrugada del lunes, entre ellos el correo electrónico (Gmail) y la plataforma de vídeos YouTube, en la que los usuarios no pudieron acceder a sus cuentas durante aproximadamente 45 minutos, pero que ya fue resuelto.

La multinacional estadounidense Google atribuyó este lunes la caída de sus servicios durante 45 minutos a un problema de Cuota de almacenamiento interno y aseguró un “monitoreo exhaustivo” para garantizar que el problema no vuelva a suceder.

By