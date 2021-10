Google Analytics para principiantes es una de las mejores herramientas de análisis web en el mercado hoy en día. Más de 50 millones de sitios web en todo el mundo confían en esta aplicación potente y robusta.

Cualquier sitio web puede utilizar Google Analytics para obtener una mejor comprensión de lo que los visitantes están haciendo en el sitio. Esta herramienta gratuita facilita el seguimiento y análisis de datos cruciales.

Hay docenas de informes diferentes a los que puede acceder usando GA. Algunos de estos son simples, mientras que otros son un poco más complejos.

GOOGLE ANALYTICS para Principiantes Descubre su PODER!

Como principiante, explicaré qué informes debe usar para comenzar. Esta guía también le guiará a través del proceso de instalación de Google Analytics en su sitio web.

¿Qué es Google Analytics? ¿Por qué usarlo?

Google Analytics es una aplicación gratuita de análisis de sitios web que ayuda a los webmasters a analizar el tráfico del sitio. Es una de las muchas herramientas proporcionadas por Google para métricas de sitios web.

En resumen, la plataforma le da una imagen completa relacionada con el rendimiento de su sitio.

GA recopila una amplia gama de datos y genera informes perspicaces. Puede utilizar esos informes para obtener más información sobre su sitio web y sus visitantes.

Alguna información básica recopilada por GA incluye cuántos visitantes recibe su sitio, de dónde provienen esos visitantes, cómo navegan por su sitio, cuánto tiempo pasan en cada página y mucho más. La lista sigue y sigue.

¿Por qué necesitas Google Analytics?

Su sitio web es el núcleo de su presencia en línea. Ya sea que opere un blog personal, un sitio web para pequeñas empresas o una empresa de comercio electrónico internacional, su sitio web juega un papel crucial en su éxito.

Al usar Google Analytics, tendrás una mejor comprensión de cuán efectivo es tu sitio web como herramienta de marketing. Aprenderás información valiosa, como qué campañas digitales están generando más tráfico a tu sitio web.

El seguimiento de los patrones de tráfico y el comportamiento de los visitantes le permite medir la efectividad de su sitio web, combinado con su presencia digital general.

¿Dónde se encuentran los visitantes de su sitio web? ¿Qué canales de marketing están generando más tráfico a tu sitio? ¿Cuáles son las páginas más populares en su sitio web?

Todas estas preguntas, y más, se pueden responder con Google Analytics.

El Mayor Valor Que Obtendrás: Ver Tu Volumen De Tráfico

A todos los que usan Google Analytics les encanta. Yo también caigo en esa categoría. Cada vez que creo un nuevo sitio web, lo primero que hago es instalar GA; se ha convertido en una segunda naturaleza.

Si bien Google Analytics tiene capacidades aparentemente infinitas, la gran mayoría de los usuarios de GA solo lo usan para monitorear su volumen de tráfico.

Como principiante, esta es la información más valiosa que obtendrá al usar esta herramienta. El tráfico es uno de los puntos de datos más críticos para ejecutar un sitio web y un negocio.

Ver tu tráfico subir o bajar por día, semana o mes es extremadamente beneficioso.

Incluso a un nivel básico, puede aprender mucho sobre su rendimiento del sitio web monitoreando el tráfico. Si el tráfico está aumentando, algo está funcionando. ¿Está disminuyendo el tráfico? Algo está mal o necesita mejoras.

Para los sitios web más nuevos, ver el aumento de tráfico es una métrica de validación importante. Te ayuda a mantenerte en el camino y motivado de que estás haciendo lo correcto.

2 Otros Informes Útiles

La mayoría de ustedes instalarán Google Analytics, lo usarán para verificar rápidamente su tráfico y luego cerrarán sesión. Si bien eso está totalmente bien, hay un par de otros informes útiles que revisa.

Todas Las Páginas

Todo el Tráfico

Incluso como un principiante, usted querrá comprobar estos hacia fuera.

Todas Las Páginas

El informe de Todas las páginas se encuentra en la sección » Contenido del sitio «del menú» Comportamiento » en el lado izquierdo de su panel de control de GA.

El informe muestra todas las páginas de tu sitio que las personas han visto durante un período de tiempo determinado. Es útil para determinar en qué están interesados los visitantes cuando aterrizan en tu sitio web.

Ver el informe de Todas las páginas le dirá qué páginas deben actualizarse o mejorarse. Las páginas con el mayor nivel de interés deben optimizarse para las conversiones. Si una página importante no está recibiendo mucha atención, puedes hacer los ajustes correspondientes.

Todo el Tráfico

Todos los informes de tráfico se pueden encontrar en el menú «Adquisición» del panel de control de GA.

Dentro de la sección Todo el tráfico, encontrará informes específicos para:

Canal

Mapas de Árboles

Fuente / Medio

Referencia

Todos estos informes le dicen de dónde viene su tráfico. Además de los análisis de adquisición (usuarios, usuarios nuevos, sesiones), también se beneficiará de los datos de análisis de comportamiento y conversiones en estos informes.

Explorando el resto de Google Analytics

Decir que Google Analytics analiza toneladas de análisis web sería un eufemismo. Me considero un experto en GA, y siento que apenas he arañado la superficie en términos de sus capacidades.

Hay tantos datos; es abrumador. Se complica navegar a través de estos informes, especialmente como principiante.

Dicho esto, te animo a explorarlo en tu propio tiempo si estás interesado. Si te sientes abrumado, no te preocupes—eso es completamente normal.

Para la gran mayoría de ustedes, apegarse a dos o tres informes simples es todo lo que necesita. Revisa tu tráfico, consulta el informe de Todas las páginas y consulta los informes de todo el tráfico.

Los informes básicos todavía ofrecen el 80% del valor posible ofrecido por Google Analytics. Así que no te sientas presionado a ir más allá de ellos.

Cómo instalar Google Analytics

Para comenzar con Google Analytics, debes registrarte y crear una cuenta. Pero eso por sí solo no será suficiente. También tendrás que instalar Google Analytics directamente en tu sitio web. Así es como la herramienta es capaz de rastrear sus datos.

El proceso de instalación de Google Analytics variará en función de la plataforma que utilices para impulsar tu sitio web.

Independientemente de la plataforma de su sitio web, deberá generar su código de seguimiento de Google Analytics antes de poder instalarlo. Te mostraré cómo llegar a ese código primero, y luego cubriremos las instrucciones de instalación específicas para los tipos de sitios web más populares a continuación.

Cómo generar tu Código de Seguimiento y tu ID de Seguimiento de Google Analytics

Paso # 1: Ve al menú de administración

Asumo que ya has creado una cuenta de Google Analytics. Si no lo has hecho, solo te llevará un minuto o dos registrarte.

Desde la pantalla de inicio de GA, vaya a la página» Admin», que se encuentra en la esquina inferior izquierda del panel de control.

Paso # 2: Seleccione «Código de seguimiento » de la sección» Información de seguimiento»

Haga clic en «Información de seguimiento» en la sección de propiedad de la pantalla, que expandirá las opciones debajo de ella. A continuación, haga clic en «Código de seguimiento» de la lista ampliada.

Paso # 3: Copie el código o el ID de seguimiento

El ID de seguimiento y el código de seguimiento se encuentran en esta página. Dependiendo de la plataforma que utilices para ejecutar tu sitio, necesitarás al menos una de estas para instalar Google Analytics.

Ahora siga las instrucciones a continuación para su tipo de sitio web específico.