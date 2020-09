Su surgimiento se dio a mediados del siglo XIX, a través de cruces selectivos y elaborados por Lord Tweedmouth, que buscaba un perro de mediano porte que fuera hábil cazador, obediente, inteligente, tranquilo y fácil de entrenar, lo que llevó al uso de diversas razas, entre ellas la extinta Tweed Water Spaniel, del tipo spaniel.

Como resultado de sus esfuerzos, se seleccionaron cuatro perras producidas: Ada, Primrose, Crocus y Cowslip, siendo los descendientes de esta última los principales antepasados de los Golden retrievers conocidos hoy en día.

Ya difundidos, los estándares requeridos generaron dos variantes: una para la exposición y otra para el trabajo. la popularidad y las cualidades de estos perros los hicieron buenos animales de trabajo.

En la actualidad, se utilizan para tirar de sillas de ruedas y con personas con discapacidad visual, así como para trabajar como perros policías olfateadores y perros de rescate, búsqueda y salvataje. sin embargo, los cruces indiscriminados generan ejemplares alérgicos y agresivos/posesivos.

Físicamente, el golden es todavía un animal robusto, de pelaje mediano y liso, y de coloración dorada que varía en tono. Entre sus principales características físicas está su expresión, descrita como dulce.

Golden retriever adulto

Debido a todas sus cualidades, fue elegida la raza más popular en Japón.

Historia

El Golden Retriever se desarrolló en Escocia “Guisachan” cerca de Glen Affric, la propiedad de las tierras altas de Sir Dudley Marjoribanks después Barón Tweedmouth. Durante muchos años hubo controversia sobre los cuales originalmente se cruzaron las razas. En 1952, la publicación de registros de reproducción Marjoribanks ” 1835-1890 disipó el mito sobre la compra de toda una compañía de perros pastores rusos de un circo visitando.

Huesos de Golden Retriver

Mejoras en las armas durante la década de 1800 dio lugar a más aves para ser sacrificados durante la caza, a mayores distancias y en terrenos cada vez más difíciles. Esto llevó a más aves se pierden en el campo. Debido a esta mejora de las armas de fuego, la necesidad de un especialista retriever surgió como definidor de la formación y en la recuperación de razas puntero resultó ineficaz. Así comenzaron los trabajos de cría de perros para llenar este papel tan necesario.

La cruz original era de un color amarillo Retriever, Nous, con un perro Tweed Water Spaniel hembra, Belle. El Tweed Water Spaniel ahora se ha extinguido, pero entonces era común en el país fronterizo. Marjoribanks Nous había comprado en 1865 de una camada no registrada de los cachorros Retriever acanalado-revestido negros. En 1868, este cruce produjo una camada que incluía cuatro cachorros, estos cuatro se convirtieron en la base de un programa de cría que incluía el Setter Irlandés, El Bloodhound arenoso-coloreado, agua de St. John’S perro de Terranova, y dos más ondulado-revestido negro perros perdigueros. El linaje fue también pura y seleccionada para la veracidad a la idea Marjoribanks ” del perro de caza final. Su visión incluyó un perro más fuerte y poderoso que los perros perdigueros anteriores, que aún sería amable y entrenable. los perros pastores rusos no se mencionan en estos autos, ni en otras razas de perros de trabajo. La ascendencia del Golden Retriever es todos los perros deportivos, de acuerdo con los objetivos Marjoribanks”.

Los Golden Retrievers fueron inicialmente aceptados para su registro por el Kennel Club de Inglaterra en 1903 como Flat Coats-Dorada. Fueron los primeros exhibieron, en 1908, y en 1911 fueron reconocidos como una raza descrita como Retriever (dorado y amarillo). En 1913, se fundó el Golden Retriever Club. El nombre de la raza fue cambiado oficialmente a Golden Retriever en 1920.

El Sr. Archie Marjoribanks llevó un Golden Retriever a Canadá en 1881, y registrado señora con el American Kennel Club (AKC) en 1894. Estos son los primeros registros de la raza en los dos países. La raza se registró por primera vez en Canadá en 1927, y el Golden Retriever Club de Ontario, ahora el Golden Retriever Club de Canadá, se formó en 1958. Los cofundadores de GRCC fueron Cliff Drysdale, un inglés que había traído un Golden inglés y Baker Jutta, hija del derecho de Luis Barreto que poseía Northland Canis, posiblemente la primera perrera de Canadá dedicada a Goldens. El AKC reconoció la raza en 1925, y en 1938 se formó el Golden Retriever Club of America.

También hay otras organizaciones de clubes dedicados a golden retrievers, como sitios de raza específica aprobación.

En julio de 2006, el Golden Retriever Club Of Scotland organizó una reunión de entusiastas de Golden Retriever, en la casa ancestral de la casa Guisachan. La fotografía fue tomada por el fotógrafo Lynn Kipps para conmemorar la ocasión. Captura 188 Golden Retrievers y por lo tanto tiene el récord de los mayores Golden Retrievers capturados en una imagen.

Apariencia

Tipo británico

Algunas variaciones que existen entre los Golden Retrievers tipo británico prevalente en toda Europa y Australia, y los de las líneas americanas se reflejan en el estándar de la raza. El hocico del tipo británico de perro es más ancho y más corto, y su frente es más cuadrada. Él tiene las piernas más cortas, con un pecho un poco más profundo, y la cola más corta. Sus características hacen generalmente más pesadas que la de tipo americano. Los machos deben tener entre 56-61 cm a la cruz y las hembras ligeramente más corto, entre 51-56 cm. El peso, sin embargo, no se especifica en el estándar del Reino Unido. Las llamadas estándar KC a la línea superior nivelada y trasera recta, sin la ligera angulación trasera que se encuentran en las líneas americanas. Los ojos de tipo europeo son notables por su circularidad y oscuridad en contraste con la composición triangular o inclinada de sus contrapartes estadounidenses. Un Golden Retriever de cría Británico puede tener un color de pelaje de cualquier tono dorado o crema, sin embargo, el rojo o la caoba no son colores permitidos. Originalmente crema no era un color aceptable en el estándar del Reino Unido, sin embargo, en 1936 el estándar fue revisado para incluir crema. Se consideró esta exclusión fue un error que el original” amarillo ” retrievers del siglo XIX eran de color más claro que la norma entonces vigente permitido. Al igual que con las líneas de América del Norte, blanco es un color inaceptable en el anillo de la demostración. El estándar británico KC se utiliza en todos los países, con las excepciones de los EE.UU. y Canadá. Algunos criadores de este tipo en Estados Unidos pueden importar sus perros para mejorar el temperamento y la salud observaron en estas líneas de sangre.

Tipo americano

Golden Retriever Americano

Un Golden estadounidense es más delgado y con menos cuerpo que el tipo británico. Un macho debe estar entre 56-61 cm de altura en los hombros, y las hembras deben ser 51-56 cm. El pelaje es denso y repelente al agua, en varios tonos dorados y brillantes, con flecos moderados. El movimiento debe ser libre, suave, potente y bien coordinado.

Tipo Canadiense

La apariencia del Golden Retriever Canadiense son similares al tipo americano de peso y altura, y tiene una capa más delgada que sus contrapartes de línea de conformación, y por lo general son más oscuros en color.

Pelo y color

Como se indica por su nombre, su pelaje viene en colores claros a dorado oscuro. El pelaje es denso e impermeable, y puede ser recto o moderadamente ondulado. Por lo general, se pone plano contra la barriga. El American Kennel Club (AKC) afirma que el patrón de pelaje es una “rica, brillante de oro de varios tonos”, no permitiendo pelos que son demasiado claras o demasiado oscuras. Esto deja los intervalos exteriores de la chaqueta de color a discreción del juez al competir en espectáculos de conformación. Por lo tanto, “blanco puro”y “rojo” son inaceptables colores como el negro. El Kennel Club (Reino Unido) también permite que la crema como el color del pelaje aceptable. Los jueces también pueden prevenir Goldens con narices de color rosa, o los pigmento ausente. El chapado en oro también puede ser de un color caoba, conocido como “Pelirrojas”, aunque esto no es aceptado en el anillo de la demostración británica. A medida que Golden envejece, su revestimiento puede volverse más claro u oscuro, junto con un blanqueamiento de la piel sensible en y alrededor del hocico. Pelo de perro son generalmente mucho más ligero que el pelo de un adulto, pero un perro con un tinte más oscuro en las puntas de las orejas puede indicar un color más oscuro del adulto. Un pelaje dorado nunca debe ser demasiado largo, ya que esto puede llegar a ser un mal servicio para ellos en el campo, especialmente cuando se recupera del juego.

Temperamento

Golden Retriever

El temperamento del Golden Retriever es una característica de la raza y se describe en la norma como “amable, amigo y confiado”. No son “un perro del hombre” y son generalmente tan amable con los extraños como con los familiares para ellos. Su disposición, confiando gentil, por lo tanto, les hace un perro guardián pobre. Cualquier forma de agresión no provocada u hostilidad hacia cualquier persona, perro u otros animales, ya sea en el anillo del espectáculo o en la comunidad, es totalmente inaceptable en un Golden Retriever y no se ajusta al carácter de la raza y, como tal, se considera una falta grave. Tampoco debería ser un Golden Retriever indebidamente tímido o nervioso. El típico Golden Retriever es tranquilo, naturalmente inteligente y obediente, con un deseo de agradar excepcional. La mayoría de los Goldens son de alta energía y necesitan mucho ejercicio, como la agilidad del perro.

Golden Retrievers también son conocidos por su inteligencia, que ocupa la cuarta posición en Stanley Coren’s la inteligencia de los perros después del border collie, poodle y pastor alemán, siendo uno de los mejores perros clasificados por entrenabilidad comando de obediencia. Estos perros también son famosos por su paciencia con los niños.