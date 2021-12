GOBIERNO SE CAGA EN LA NOTICIA

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Si el presidente se caga en las leyes y las hace en palacio, ¿con que autoridad moral le obliga a su gente a respetar las normas?

Según acta fiscal de las 14.45 horas- hoy lunes 22 de diciembre- se consigna que el presidente Pedro Castillo NO AUTORIZA EL INGRESO DEL PERSONAL FISCAL A LA OFICINA DE SECRETARIA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA. Así lo informa el secretario general a Director de Asesoría Jurídica.

Es una vergüenza que cada cinco horas en el Perú haya un escándalo protagonizado por el inquilino precario de Palacio, que sacude los cimientos de la democracia y la Fiscal de la Nación brille por su ausencia. En realidad esto ya es patético por decir lo menos, por eso se especula que Pedro Marmaja no quiere que vean el «chanchito» que guarda la colecta que está haciendo para los niños pobres y se pierda la sorpresa?A

También hay de los que se preguntan dónde quedó la pregonada honestidad? O es que están ganando tiempo para ocultar pruebas del escandaloso destape? Ya pues, no sean malos, bueno es culantro pero no tanto: lavado de activos, corrupción, criminalidad organizada, cohecho, colusión y ahora obstrucción a la justicia.

La verdad es que Pedro Marmaja, a convertido «Palacio Yompian», donde ganan los que van», siempre y cuando se matriculen. No más pobres en un país rico? Tan rico que, el water de la secretaria de despacho presidencial, se atoró, por eso no ingresó los US$ 20 mil y no pudieron desaparecerlo?

Quién asesora al remedo de dictador? Que hace lo que le da la gana y se siente intocable. Además con una conducta irresponsable y provocadora? Sabe que

puede ser acusado por obstrucción a la justicia, causal para su vacancia?

La incapacidad moral del presidente es evidente, innegable.

El país no puede seguir siendo dirigido por «sombrero luminoso», el Congreso de la República tiene que actuar con responsabilidad y con apego a la Constitución.

Tal vez, la cepa ómicron llegó a palacio y no nos hemos dado cuenta. Carlos Jaico Secretario General y Julio Ernesto Salas Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, por lo menos ya habrán presentado sus renuncias?