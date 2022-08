GOBIERNO QUIERE HACER GUERRA ENTRE PERUANOS

5. Esto no queda aquí, en su desesperación «el gobierno, usa a seudos ronderos y actividad del Movadef, MRTA, reservistas con la finalidad de golpear al Congreso. En realidad Sendero Luminoso es su último refugio para salvarse de la cárcel, tanto que se encargará de defender en las calles, al presidente Pedro Castillo, ante el avance inexorable de las seis investigaciones fiscales y la acusación constitucional que tiene el Congreso por traición a la patria, por sus declaraciones a favor de la salida al mar para Bolivia por nuestro territorio.

4. “Han golpeado a mi familia seriamente, a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos. Sé que el día de hoy, Yenifer está pernoctando en el piso. Es parte de la lucha, es parte de la vida política en el Perú, pero eso me fortalece porque sé que mi hija y el resto de mi familia, conjuntamente con nosotros y con ustedes, vamos a salir adelante”, sostuvo Castillo Terrones.

