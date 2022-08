Gobierno oficializa devolución del 40% de los peajes a transportistas

El Gobierno oficializó, mediante el Decreto de Urgencia N° 021-2022 publicado hoy en El Peruano, la devolución del 40 % del pago de los peajes durante cuatro meses a los transportistas que prestan el servicio de carga y mercancías y el servicio de transporte regular de personas, en particular a los empresarios de flota reducida como aquellos que en transporte de carga tienen hasta 15 unidades vehiculares.

