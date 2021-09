Gobierno nombra como presidente de Indecopi a Julián Palacín Jr.

¿Calcularon mal, pensaron que la prensa estaba distraía con la muerte de Abimael Guzmán, y nadie se iba dar cuenta del nombramiento de Julián Palacín Gutiérrez?

“La decisión del Gobierno ha tenido diversas reacciones, debido a que el nuevo funcionario es hijo del abogado argentino, Julián Palacín Fernández, que fue parte del equipo técnico de Perú Libre durante la campaña electoral”.

Favor con favor se paga, el excandidato al Congreso de Perú Libre. Julián Palacín Gutiérrez, es abogado de la Universidad Privada San Juan Bautista y, según declaró el JNE, solo ha laborado en el estudio jurídico de su padre. Mejor dicho no guarda el perfil para el puesto de tanta importancia como presidente de Indecopi. Quiere decir que este NOMBRAMIENTO OFICIAL no es gratis, todos hemos visto la “colaboración” de su padre con el “sombrero luminoso”, esto se llama REPARTIJA. VERGÜENZA PRESIDENCIAL!!!

“¡Cómo se reparten los puestos en el Estado! ¿Qué tan bajo podemos caer con este Gobierno? Es la doble cara comunista, lo que criticaban en otros lo hacen ellos con un desparpajo alucinante! Y lo peor con gente no calificada pero aferrados a sus billeteras”.

PALABRA DE MAESTRO: se olvidó de la frase con la que suele cerrar casi todos los comunicados que emite y los pronunciamientos que hace. Sobre todo, aquellos que no iba a ver REPARTIJA. ¿Dónde quedó “nosotros no tenemos que pagar favores”? Ahí tienen pues, idiotas los que votaron por el profe del campo, el rondero humilde, sin malicia, plop!!! A lo mejor, a Palacín lo han puesto allí para “redefinir” el concepto de monopolio, hostigar a las empresas grandes y, a la larga, justificar su expropiación??? Tanto critican a los “fujis” y miren ahora. Nunca fue una batalla contra la corrupción, fue siempre ideológica. Manojo de hipócritas y corruptos, asco total!

Aldo Mariátegui, señala “cómo es posible que el 42% de peruanos aún aprueben la administración de Pedro Castillo, quien, según advirtió “no es ninguna ovejita”. “Castillo no es la ovejita que pintan, es otro comunista que ha estado metido con la gente del Movadef“.

Veamos ¿Cuál es la importancia de INDECOPI EN EL SECTOR ECONOMICO?

“Como parte de sus funciones está velar por muchos de los principios de lo que se llama la constitución económica, todos los temas que tienen que ver con derecho del consumidor, libre competencia, propiedad intelectual. Tiene por un lado una acción fiscalizadora y por otro lado jurisdiccional”: A estas funciones recientemente se sumó la ley de CONTROL PREVIO DE FUSIONES, con la cual se regula el mercado para evitar concentraciones empresariales que podría afectar a los consumidores.

Quiere decir que el nombramiento de Julián Palacín Jr. no se estaría cumpliendo con el perfil ni con el nivel de experiencia requerido para la organización. “En este caso específico se ve que su nivel de “expertise” está alejado de las funciones de Indecopi, y ha sido una persona que ha postulado como congresista, entonces se ve como que en realidad es una designación más política que técnica y eso preocupa en una organización como Indecopi que su fortaleza por mucho tiempo ha sido ser un ente eminentemente técnico.

Más aun cuando se sabe, que la presidencia del Indecopi no podría modificar disposiciones de nivel reglamentario, solo disposiciones internas del propio organismo. “En el papel no debería haber una injerencia de la presidencia del Indecopi por sobre las comisiones, porque son entes técnicamente autónomos, quiere decir que el presidente de Indecopi no tendría por qué meterse en un caso de control previo de fusiones y adquisiciones o en una investigación que se esté realizando por temas de libre competencia, y si lo hace sería irregular y podría ser sancionado administrativamente”.

Cabe advertir, que al ser la máxima autoridad administrativa, Julian Palacin, también de él depende el cambio interno de los funcionarios que ven los casos en el Indecopi.

Nunca es tarde para enmendar los errores: Tras la escandalosa y cuestionada designación de Julián Palacín Gutiérrez, como nuevo presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), la congresista Adriana Tudela (Avanza País) presentó un proyecto de ley para declarar a dicha institución como un “Organismo Constitucionalmente Autónomo”, a fin de evitar que los gobierno de turno sigan nombrando directivos no calificados “a cambio de favores políticos”.

La congresista Adriana Tudela destacó que “un Indecopi constitucionalmente autónomo creará un clima de seguridad jurídica y ayudará a generar confianza para invertir en el Perú”. Resaltó, asimismo, que la mencionada entidad “garantiza derechos constitucionales imprescindibles como la libertad de empresa, la libre iniciativa privada, la libre competencia y la protección del consumidor”.