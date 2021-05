Siempre de pie, nunca de rodillas, el periodismo es libre y no una farsa: “a pesar de estar en el epicentro de la pandemia, incluso desoyendo a las Naciones Unidas, el gobierno de Francisco Sagasti se niega a vacunar a periodistas ante el riesgo del contagio”.

El Perú es uno de los países con mayor mortalidad por la covid-19, y el periodismo no es una isla. ¿Acaso no es suficiente, que en lo que va de la pandemia, más de 150 periodistas han fallecido en el Perú y centenares se han infectados, desamparados por el Estado, sin bono, con el colapso de la publicidad, en una situación crítica? ¿Qué a pesar de la insensibilidad del gobierno seguimos cumpliendo con nuestro deber de informar con la verdad, abandonados a nuestra suerte enfrentado al contagio, especialmente los periodistas de provincias, que la mayoría son trabajadores independientes, que no tienen, seguro de salud, menos de vida?

Ante ello, la Federación de Periodistas del Perú (FPP), con desazón, rabia y frustración, expresa que, haber recibido respuesta del gobierno del presidente Francisco Sagasti por intermedio del Ministerio de Salud, denegando el pedido que los periodistas sean incluidos en los grupos prioritarios de las campañas de vacunación contra la COVID-19. Incluso, desoyendo a la propia Naciones Unidas, que “instan a los gobiernos, a que la prensa trabaje con todas las seguridades ante el riesgo de contagio” y reconoce que están en primera línea.

“Cuando se exige la vacunación para los periodistas peruanos, que son el soporte de la democracia, no es por capricho, es un derecho porque estamos en primera línea, más aún, porque la ley considera el ejercicio del periodismo como una actividad de alto riesgo. La inclusión de los periodistas entre los grupos prioritarios, no es un capricho de la FPP, se justifica por el hecho de que al igual que otras profesiones, como los profesionales de la salud, docentes, policías o bomberos, los trabajadores de los medios están obligados a ponerse en riesgo, garantizando a todos los ciudadanos el acceso a información confiable y de interés público”

¿Venganza del gobierno contra de los hombres de prensa que denunciaron y evidenciaron la cuestionable, oculta e indignante vacunación de diversos funcionarios públicos, otros personajes y sus familiares durante los gobiernos de Martin Vizcarra y Francisco Sagasti, lo cual es repudiable e indigno? ¿Es la respuesta a los hechos expuestos por el periodismo sobre el proceso de compra con Sinopharm y las cuestionadas motivaciones, lentitud de los negociadores para iniciar procesos de adquisición de vacunas de otros laboratorios?

Por todo lo expuesto, la FPP exige un informe sobre la investigación del “vacunagate”, que determine; si ha habido prebendas y se tipifique conforme a ley delitos de corrupción, colusión u otros; identifique a todos los responsables sean funcionarios públicos o no; igualmente, la posible intervención de funcionarios de gobiernos extranjeros en estos hechos. La prensa libre, no se negocia, ni silenciará su voz, continuará indesmayablemente su función de brindar información veraz a la sociedad, con vacuna o sin ella.

La Federación de Periodistas del Perú, una vez más como ente gremial, denuncia y rechaza la actitud indolente del gobierno de turno y se solidariza con los periodistas peruanos caídos y enfermos por esta pandemia. Asimismo, la FPP responsabiliza al gobierno por la pérdida de vidas de los hombres de prensa del país, expuestos al contagio del Covid 19.