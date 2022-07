Gobierno logró afiliar a más 500,000 personas a un seguro médico de salud

“El aseguramiento universal en salud es producto de un esfuerzo conjunto y progresivo desde hace 13 años, cuando se promulgó la ley que buscaba garantizar el derecho pleno de toda persona al sistema de salud. Por ello, me permito anunciarlo como un logro del país, un logro de las instituciones, un logro de todas las peruanas y peruanos”, enfatizó.

“Tras dos años de haber sufrido los estragos de la pandemia, una de las preocupaciones permanentes de la gestión de este Gobierno ha sido darles a los peruanos la posibilidad de tener cobertura de salud pública de calidad, y hoy podemos decir que lo hemos logrado. La salud no debe ser un servicio, sino un derecho de todas las personas, hoy lo ratificamos”, indicó el mandatario desde Palacio de Gobierno.

