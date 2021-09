Gobierno de sombrero luminoso, tiene nuevos medios de comunicación?

Gobierno

“Chaufa” a la concentración de medios; Nacional TV y La Prensa ¿nuevos medios de comunicación del Gobierno de Pedro Castillo? ¿Arroz con mango?

Desde hace unas semanas, se ha venido convocando a algunos periodistas, como René Gastelumendi, para este proyecto que lidera el abogado Luis Alfonso Morey, ex editor general de RBC (Canal 11) según informo el portal El Foco. Se tenía proyectado que Nacional TV, vea la luz hace unas 2 semanas PARA HACERLE COMPETENCIA A WILLAX TV – que supera a todos los programas político de la tv de señal abierta-, pero su lanzamiento habría sido postergado debido a que no se terminó de concretar el tema con algunos colaboradores.

¿La idea de Nacional TV, nació con el propósito de desarrollar un proyecto televisivo serio y con gente talentosa dispuesta hacer PERIODISMO VERAZ Y OBJETIVO? ¿Con periodista de primera que dejaron América Tv y Canal N? ¡Que defendieron en todos los programas al lagarto Vizcarra, como Renato Cisneros, Marcos Sifuentes, Patricia del Rio, etc. a eso le llaman periodismo de verdad?

LO MISMO DE SIEMPRE: No gobierna el fujimorismo, pero al parecer aparecen las mismas mañas, como la maquinaria informativa del oficialismo más allá de Nacional TV, que va de la mano con los nuevos “diarios chichas”, El Sombrero, El Puka, Diario Calderón y el nuevo diario LA PRENSA – nada tiene que ver con el otrora LA PRENSA de Pedro Beltran- de Sandro Romero y Edwin Cavallo.

“Tendrían la consigna de fomentar el cambio de Constitución, la creación de una “nueva Contraloría”, defender las estatizaciones, atacar a la oposición del Gobierno y alabar las acciones del gobierno”.

¿De dónde pecata mea? ¿Quién los financia a esta prensa chicha? ¿Cuál es el nexo entre los que dirigen esos medios de comunicación y el Ejecutivo? ¿La finalidad es colgarlos en los kioskos y generar polémicas en la población con sus titulares carentes de verdaderas noticias?

¿El Sombrero, de Jorge Paredes Terry, conocido personaje que siempre ha naufragado en política. Primero al lado de Ollanta Humala, luego en el ala antaurista, después en el partido de Hernando de Soto y, meses más tarde, viró al lado de Pedro Castillo?

Paredes Terry tiene conexiones fuertes, con Perú Libre, en el 2016 fue candidato a primer vicepresidente en la terna dirigida por Vladimir Cerrón. Secundó a Cerrón, a pesar de sus vinculaciones con el Movadef y las reuniones que sostuvo con Alfredo Crespo y Víctor Fajardo, abogados de Abimael Guzmán. Coincidentemente, El Sombrero salió a los quioscos solo tres días después de que Jorge Paredes Terry visitara, el pasado 1 de septiembre, la PCM. Concurrió, según el registro de visitas, para conversar con Jesús Quispe Arones, secretario de Descentralización de la PCM.

El Diario Calderón es otro tabloide de edición quincenal, que no se sonroja al fomentar el ideario de Perú Libre. Lo dirige Luis Calderón Lindo, un cooperativista ligado a Vladimir Cerrón. Ambos admiran el chavismo y estuvieron juntos en la campaña presidencial de Perú Libre del 2016.

Diario Puka, dirigido por Rogger Taboada, un conocido simpatizante de Pedro Castillo y que siempre ha hecho política en la zona norte de la región Lima. Todavía no registra su periodicidad, Taboada, desde el 2016, es militante activo de Perú Libre.

Además de Radio Latina, emisora de frecuencia AM, cuyo director es Mauro Gonzales Caballero, un personaje que apoyó a Pedro Castillo en campaña y quien se atribuye la victoria de Perú Libre en segunda vuelta. Gonzales es administrador y asegura tener estudios en marketing político. Ante una breve entrevista telefónica en Latina aseguró que visita al hoy viceministro de Gobernanza Territorial Braulio Grajeda porque lo estaba asesorando como “abogado”. No obstante, según la Sunedu, Gonzales no registra ese título ni la colegiatura.

El pasado 16 de septiembre, Jaime Idrogo, chotano que conducía un programa en la emisora cristiana Radio Santa Mónica, fue nombrado director de Comunicación Estratégica del Despacho Presidencial. Dicha radio era la que obtenía, en medio de la segunda vuelta presidencial, las tan anheladas entrevistas al entonces candidato Pedro Castillo. Idrogo fue militante del Partido Socialista y el año pasado postuló con Nuevo Perú como precandidato al Congreso.

ESTAMOS EN EL MEJOR DE LOS PARAISOS PARA ESTOS FARISEOS DEL PERIODISMO