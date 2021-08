Gobierno de lagartos comunistas implosionará en cualquier momento

“En un país rico, ya no habrá más pobres, sin embargo hoy tenemos más muertos de hambre, que el covid 19, mientras que los comunistas derrochan su abundancia”.

La extrema fragilidad del gobierno de Pedro Castillo es su talón de Aquiles, en el Perú no se permitirá una segunda Venezuela ni de vainas. Repensar el espacio político central del país, es la tarea que los “colectivos defensores de la democracia” se han propuesto estos últimos días, tiene que ver, sobre todo, por la crisis humanitaria y social, una crisis económica financiera con alrededor del 80% de ciudadanos en la actividad informal cuya economía ha retrocedido a todos los vances logrados desde el 2006 al 2011-durante el exitoso gobierno de Alan Garcia, así les duela a los rojimios y hueveras- en que se redujo la pobreza y existió un crecimiento de la clase media, que hoy están cayendo con deudas de crédito de consumo impagable. Sin contar la crisis perversa de tipo político, que el pueblo no va a aguantar.

No tiene ni dos semanas de gobierno, ya las calles lo rechazan, el elector esta desilusionado de haber votado por Pedro Castillo, por incumplimiento de sus promesas durante la campaña, su falta de transparencia, que en lugar de unir a la población ha causado una mayor polarización al nombrar un gabinete ministerial de choque con presencia de filo terroristas y personajes cuestionados. Por la terrible subida del dólar, entre otros hechos que han ocasionado que muchos jóvenes abandonen el país, que mucha gente del pueblo que no participaba en actividades políticas salga a las calles y levante su voz de protesta y participe activamente en defensa de la democracia, en momentos tan intensos y especiales que nos toca vivir.

Se trata de identificar claramente cuáles son los retos que tenemos planteados como país y dar una respuesta fundamentada en los valores que compartimos la mayoría de peruanos contra un entramando totalitarismo, cleptómano, comunista, que se zumban en la Constitución y el estado de derecho, violador de DDHH como existe en Cuba y Venezuela. Cuya consiga es romper el espinazo a la democracia y reemplazarla por un gobierno violentista, totalitario, marxista, leninistas, chavista y castrista. El “prosor” Castillo, es un presidente sombrío, no solo por su falta de brillo e ideas, sino porque prefiere el secretismo, que elige no ser visto, que oculta a las personas con quien se reúne, que lo rodean y acompañan, que restringe acceso a la prensa.

“Preocupa la postura de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, que le hace juego al comunismo al rogarle por la televisión al presidente Castillo, que convoque al Consejo de Estado como solución a la crisis, sin entender que nuestro país está incendiándose en manos de una mafia organizada ligada a la peor versión comunista”

Que no mida las consecuencias de aparecer por televisión con carácter de mensaje al país, convocando a un inexistente consejo de Estado al ciudadano que funge de presidente; que no aparece públicamente, no da señas de vida, no declara, ni convoca a conferencias de prensa, nadie conoce adonde vive, adonde despacha, con quién se reúne, etc.; y sin embargo, ha desarmado el aparato estatal. ¿Esto aprendió en Acción Popular, que siempre fungió de furgón de cola? ¿Ignora que ni constitucional, ni legal, ni formalmente existe algo así como ese tal “Consejo de Estado”, al cual usted convoca a un sujeto que se zumba en la Constitución y las leyes de la República? ¿Un país envuelto en profunda crisis sanitaria, económica, sociopolítica y de extrema inseguridad callejera, que nos dejó PPK y empeoró el miserable Vizcarra y su compinche Sagasti?

“Cerrón sabe bien lo que tiene que hacer, CERRAR EL CONGRESO Y HACER UNA NUEVA CONSTITUCION”.

Todos los colectivos democráticos rechazan a Pedro Castillo y su gabinete liderado por Guido Bellido – que esta mañana volvió a expresar su ignorancia sobre la autonomía del BCR al expresar que por el momento Velarde se queda, pero se irá si su trabajo “ya no sirve”- investigado por apología al terrorismo, defensor y cercano a Vladimir Cerrón, y otros ministros, por sus vinculaciones con el terrorismo, no solo se manifiesta a través de las redes sociales, sino en las calles a nivel nacional, La Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, la Cámara de la Construcción, el Sutep piden a Castillo revisar los nombramientos de ministros y altos funcionarios y que convoque a ciudadanos que cumplan con los requisitos que la patria requiere. Si el “prosor” insiste en mantener a esos ganapanes la crisis que vendrá en las próximas semanas no se va a comparar no con la década de los años 80.

¿EL GOBIERNO DE PEDRO CASTILLO LE ESTA ECHANDO GASOLINA AL FUEGO?