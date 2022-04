Gobierno de choros, corruptos y traidores

Tenía razón pero me quedé corto y muchos imbéciles decían que estaba exagerando, ahora que dirán? Compraron vacunas, mascarillas, pruebas rápidas, que no servían y la población siguió muriendo, las cutras en compras y licitaciones a dedo se incrementaron, como la mermelada a la prensa vendida… mientras la población sino se muere de covid, se muere de hambre…

SOLO EN ESTOS ULTIMOS CINCO AÑOS HEMOS PERDIDO MAS DE US$ 10 MIL MILLONES. Para superar la gravedad de esto, es necesario que los nuevos líderes definan integralmente estrategias contra la corrupción, políticas, programas, proyectos y acciones específicas y drásticas en la prevención y sanción del delito. La educación formal y familiar basada en nuevos valores y la capacitación integral para ser verdaderamente ciudadanos es fundamental para forjar hogares y pueblos felices. La utopía es trabajar en una nueva ética y responsabilidad por el interés y el bienestar público y el desarrollo humano.

12. En esta parte de América del Sur – con ciertas excepciones y presunciones-, el sistema cleptocrático ha desarrollado su mayor nivel de afinidad en algunos gobiernos, sin embargo, en los últimos veinte años de democracia se han visto reiteradas y explicitas manifestaciones de corrupción en sectores de la administración pública, en los partidos políticos gobernantes, en la policía, las fuerzas armadas, en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, en la administración de fondos públicos; no se salvaron las gestiones cerradas, discrecionales y faltas de transparencia de la empresa privada, el sector bancario, las cooperativas, ONGs y algunos gremios sindicales.

10. El Dr. Jim Besberry, Asesor del Banco Mundial- afirmaba que, a los cleptocrátas no les interesa el medio para llegar al poder, simplemente se desarrollan como un cáncer corrompiendo a más personas hasta que toman el control total de las instituciones- , precisa que cuando la corrupción se convierte en un habito diario, los sobornos se convierten en parte de la estructura de costos de los empresarios y en suplementos de sueldos de empleados públicos y privados.

9. El poder cleptocrático, con los millones que acumula, busca y usa sistemáticamente todas las formas lícitas e ilícitas de legitimación, renovación y perpetuación en el poder; no faltan los empresarios inversionistas con recursos de origen dudoso que solo en la política alcanzaron la mayor rentabilidad de sus negocios; en esta escuela delictiva y de polución de la mente, todos influyen y forman a sus hijos y otros vinculados que los reproducen y suceden perfeccionando mas el sistema sin necesidad de clonarse, es la pedagogía reproductora del sistema delictivo.

6. En este garbanzal, no faltan los caviares y dirigentes populares adulones, mediocres y vividores. Porque detrás del poder están organizados los aparatos del sistema, compuestos por «asesores en la sombre», destacamentos policiales y militares con mando, servicio de inteligencia, medios de comunicación y guaripoleras, plumíferos, mercenarios manipuladores y depravadores de la ideología y la opinión pública, que estructuran redes de lealtades en el poder judicial prevaricador por excelencia; todos actúan con la arrogancia y la desfachatez de sentirse lavados y validados por la democracia, el olvido público y la autoridad oficial y la ley, obviamente no se ruborizan por la dimensión del prontuario.

4. Los cleptócratas, por su propia naturaleza delincuencial, buscan constituir gobiernos absolutistas y cerrados a la fiscalización, discrecionales en el manejo de los recursos y sin transparencia en su gestión y hacia los ciudadanos. Una constante es el abuso del poder para manipular los procesos políticos, sociales, económicos y administrativos; se organizan en distintos sectores y niveles del poder estatal y de la sociedad civil, estructuran sistemas globales, regionales, nacionales y locales, por eso, cuando se les agota un régimen de privilegios no dudan de pasar o crear otro régimen, sea este centralizado, descentralizado o autónomo, buscan que el sistema sirva a sus fines (Cerrón, con sus dinámicos ya lo había practicado en el gobierno regional de Junin).

3. La cleptocracia (con los sobrinos de «lapicito», «los dinámicos del Centro» , chotanos y amigotes) cada día es una constante amenaza para la democracia y el Estado de Derecho en el país, como vemos no es sólo propio de las dictaduras, sino embrión de ella a partir de la democracia. La cleptocracia, es el sistema de gobierno donde con nombre de partido político, coalición, grupo económico o político, sean estos explícitos o secretos, una banda de ladrones administra el poder público o privado aprovechándose de todas las oportunidades de la gestión para el enriquecimiento personal, familiar y de los grupos vinculados.

2. Para los cleptócratas, el bien común y las necesidades de la población son objetivos secundarios y solo merecen atención cuando están al servicio de lo más importante: engordar sus fortunas y seguir mandando. No hablo de un país bananero, sino de nuestro país, «donde se pone el dedo, salta la pus» (Gonzalez Prada), hoy con el inepto Pedro Castillo, seguimos viviendo igual o peor que antes, en tan sólo ocho meses de gobierno.

1. Está confirmado que en nuestra patria prolifera un sistema político degradado y caótico que repelan a los talentosos y le abren paso a los «choros», » coimeros», «garrapatas», «amigotes», «ineptos», etc. que en el caso de la cleptocracia, se trata de conductas criminales que no son individuales, oportunistas y esporádicas sino colectivas, sistemáticas, estratégicas y permanentes. Es un sistema en el cual todo el gobierno es cómplice y se organiza de manera deliberada para enriquecerse y usar las fortunas acumuladas para perpetuarse en el poder (idea de Cerrón, Castillo, Bellido y Bermejo).

Decía que me había quedado corto al definir las palabras «cleptocracia y cacocracia»:

El 28 de mayo del 2012 me quedé corto al definir la «cleptocracia y cacocracia», de repente no fui explicito, especialmente de esa palabra que se ha estado usando ocasionalmente en el siglo pasado, aunque en tiempos recientes se ha extendido como la pandemia del covid-19. Empecemos por la «cacocracia» su formación a partir del griego «kakós» (malvado, malo) y el elemento -«cracia» (gobierno, poder), mejor dicho «gobierno de malvados» o un «mal gobierno» (en ocasiones se ha definido como «gobierno de los ineptos»). Ejemplos de gobiernos cacos: Toledo, Ollanta, PPK, Vizcarra, Sagasti y por último Pedro Castillo.

