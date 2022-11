Gobierno de Castillo tiene corruptos para exportar

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

El gobierno tenebroso de Pedro Castillo, tiene una oficina de la DINI en el mismo Palacio y se entera de información clasificada que puede ser usada para su beneficio. Maltrata las instituciones del Estado, denigra la majestad del cargo, se rodea de garrapatas, nombra a sabandijas y sanguijuelas en puestos claves, se enfrenta a la Fiscal de la Nación, interviene en las FFAA y PNP y enfrenta a peruanos.

La corrupción y los marcos normativos son un escándalo, enormes y no pasa nada.

Que se entiende por corrupción:

1.Aquellas prácticas ilegales que afectan la eficiencia del gobierno. Esta es una clásica definición que proviene de la ciencia económica, en la cual se focaliza sobre el ámbito público y la idea de eficiencia. Pero se excluye el accionar de agentes del sector privado sobre funcionarios para obtener beneficios sectoriales o personales.

2.El abuso de los funcionarios públicos para obtener ganancias ilícitas de privados. Esta definición parecería exculpar a los agentes privados que son el nexo de la corrupción.

3.El comportamiento de un representante del Estado y de la autoridad pública orientada hacia la consecución de ganancias privadas. En esta misma línea, la corrupción es un: abuso de la función pública en pos de un beneficio privado.

4.La corrupción es una transacción entre actores del sector público y privado por medio de la cual ciertos bienes colectivos son ilegítimamente convertidos en retribuciones privadas. Como vemos estas definiciones, dejan fuera de su alcance a una cierta cantidad de aspectos que no son desdeñables, a saber, las relaciones que se establecen entre los Estados (público–público) incluyendo las dimensiones relativas de ambas partes; o en una economía globalizada, la relación entre dos privados con distintos recursos y capacidades; o la cuestión de la direccionalidad, no siempre toda acción de corrupción comienza en el sector público, dado que hay actores activos y pasivos.

5. Es una exageración señalar que la división entre público y privado respecto de los comportamientos de ciertos actores puede resultar una práctica engañosa, dado que la actividad pública es muy difícil de aislar de la actividad privada. NO. El mercado y el Estado tienen múltiples interconexiones, si bien por necesidades teóricas se los separa, hay que reconocer que en la realidad funcionan superpuestos. Entonces, no es una decisión apropiada separar la moralidad del sector privado respecto de la que se puede observar en el sector público, las dos explican el conjunto. 6. Ojo, que hablando de corrupción pública y privada; a la privada la liga al crimen organizado o a los actos ilegales de los individuos, y la pública la relaciona a aquellas prácticas ilegales que afectan la eficiencia del gobierno. Nuestra realidad en estos últimos 11 años es pródiga en ejemplos de corrupción de diversa índole. Especialmente en el caso Odebrecht, el Club de la Construcción, el Club de los chinos, con miles de millones que se han robado del país. Se han levantado lo que han querido avasallando derechos de peruanos.

Los millonarios sobornos realizados a funcionarios por parte de los potenciales contratistas hacen que las licitaciones se vayan direccionadas a empresas dispuestas a coimear o rompen la mano» más alto, aquel que asume el pago de sobornos esperarán obtener subsidios, beneficios monopólicos y regulaciones cada vez menos estrictas; los proyectos pueden volverse más complejos y difíciles de realizar ya que así es más fácil disimular los sobornos; para compensar el pago del soborno el adjudicatario puede bajar la calidad de su servicio o la calidad de los materiales a utilizar para realizar la obra; los procesos pueden demorarse a drede para obtener aún mayores pagos de coimas.

La marcha del 5 de noviembre se trata del primer esfuerzo de amplia convocatoria de todos aquellos que quieren manifestar su voz de protesta.