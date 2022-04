Gobierno de Castillo se hunde y caviares zafan cuerpo

By

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

SE ACABA AVENTURA COMUNISTA???

Desde el Cusco me llama mi Amigo Antonio, y me dice «cuando el barco se hunde las ratas huyen…(existen muchas variaciones sobre el mismo tema en cuanto a la manera de formularlo). Las Ratas por instinto saben cuando un barco se va a hundir y lo abandonan, los políticos cuando ven que el gobierno de su líder se va en picada lo abandonan aun cuando horas antes lo «chalequeaban» por intereses políticos y lucro».

Temor al pueblo? No decía que es del pueblo, porqué se corre? Que les queda después de la multitudinaria marcha de protesta en Lima, convocada a través de las redes sociales, con la respuesta de TOMAR LAS CALLES DE LIMA DESOYENDO LA INMOVILIZACION QUE LIMITA DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN QUE PIDEN QUE DE VAYAN TODOS?

En este desborde descomunal el país vivió un infierno – días antes- con el paro de transportistas, se reportaron 86 vías bloqueadas, desabastecimiento total, saqueos a nivel nacional con un saldo de seis (6) muertos?

Con descaro el premier Aníbal Torres y Cerrón señalan que, «durante las movilizaciones hubo personas infiltradas con la finalidad de “propiciar el caos” y buscar la renuncia del presidente de la República, Pedro Castillo».

Es fácil deducir porqué el temor del inepto presidente Castillo y porqué sus secuaces hoy lo dejan sólo:

1.Verónika Mendoza: “El Gobierno ha traicionado las promesas de cambio por las que el pueblo lo eligió”

Vladimir Cerrón, señaló al toque «La traicionó desde que usted se coló en el gobierno de Perú Libre, con sus ambiciones personales y de grupo, con su copamiento del gabinete, impidiendo se implemente el programa del Partido, lavándole la cabeza al Presidente, cumpliendo su papel de agente de la derecha».

Que «la caviarada CNDDHH pidiendo renuncia de Pedro Castillo y trabajando a favor de la derecha, poniendo en evidencia su verdadero rol en la sociedad».

«Nuevo Perú acusa de traidor al Gobierno, pero la prolongación de Verónika Mendoza, trabaja en la PCM, ¿dónde está la dignidad que tanto reclama el verocaviarismo?».

2. Pero esto no acaba aquí, hoy se acoplan en esta protesta el SUTEP y la CGTP realizarán el 7 de abril, una movilización nacional.

3. Se viene un “Paro Policial” debido a los comentarios vertidos por el premier Aníbal Torres por Canal N ante una entrevista que le hace una emisora Colombiana, donde define y tilda a «LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ ES INEFICIENTE ES DECIR FALTA DE PREPARACIÓN PROFESIONAL», ha caído como balde de agua fría al personal policial que en estos momentos son los que enfrentan las situaciones de alteración del orden público derivado más bien por la ineficiente gestión de Pedro Castillo como Presidente de la República y sus secuaces incursos en temas delictivos?

El silencio cómplice del ministro del Interior, del comandante general de la PNP, de la Defensoría de la PNP ante esta versión dado por el premier Torres? Porque no se ha pronunciado ante esta agravante acusación internacional el Comandante General de la PNP, el Ministro del Interior, la Defensoría de la Policía; la indignación por este maltrato es total…

4. Se sospecha que este desmadre político y social esté financiado de afuera, que nada tiene que ver los golpistas fujimoristas y la DBA, tal como achacan los comunistas de medio pelo? Cuando a nivel internacional se ha denunciado que George Soros (fundador de la Open Society, que financia diversas ONG en Perú) tiene una estrategia de desestabilización cuando sus planes con los PROGRES se ven afectados: Swarming (enjambre)?

Que cuenta con políticos caviares y progres con intenciones particulares, activistas e influencers -al mismo estilo de los que cobraron luego del «No a la revocatoria de Susana Villarán», aquellos “movimientos ciudadanos” osea VÁNDALOS pagados para fomentar la VIOLENCIA-, medios de comunicación escoria y sus troles en redes sociales?

Tipejos que se presentan como luchadores sociales, pero que terminan usando el CRIMEN para OBTENER sus OBJETIVOS? QUE ESTOS TÍTERES QUIEREN SACAR A CASTILLO, PORQUE YA NO LES SIRVE Y COMO NO QUIEREN PERDER LA TETA, LES QUEDA DINA BOLUARTE COMO SOLUCIÓN A LA CRISIS?

Así es mi querido Antonio, QUE SE VAYAN TODOS. NUEVAS ELECCIONES GENERALES.

FUERA CAVIARES DEL JNE, ONPE, RENIEC,JNJ, FISCALÍA Y PODER JUDICIAL DE LO CONTRARIO SEGUIREMOS EN LO MISMO!