Gobierno de Castillo nace del pueblo que no quería a Keiko.

Así como en Pakistán deben combatirse los golpes parlamentarios con la unidad del pueblo.

El «tapir de Huancayo» pone como ejemplo «Multitudinario mitin en Karachi, Pakistán, en respaldo al ex Primer Ministro, Imran Khan, revocado por un golpe parlamentario promovido por Estados Unidos». Pregunto,

porqué no empieza por hacer un mitin en Junín? Allí se mueren por ver a Cerrón, lo esperan con los brazos abiertos !

Lo que no dice «el dinámico» Cerrón, es que el 1er. ministro causó las iras de los EE.UU. por negarse a plegarse a las sanciones occidentales contra Rusia; dijo que USA ponia el dinero pero las víctimas las ponía Pakistan: 30.000 muertos».

Cerrón hace rato perdió la brújula:

1. Comparar al «prosor» Castillo con Imran Khan, es una estupidez, no le llega ni al callo. Imran educado en la universidad de Oxford, canciller y campeón de Cricket antes de ser presidente. en cambio el Castillo sacó un bachiller trucho de la universidad de Acuña y no es campeón de nada, sólo un sindicalista vividor.

2. Imran Khan ex esposo de Jemina Goldsmith hija de uno de los hombres más ricos de Gran Bretaña, íntima amiga de la princesa Diana de Gales, perteneciente a la élite pakistaní y del «Jet Setn Comonwealth», alabado por el comunista de Junín?

3. En vez de hablar tantas estupideces, debe aconsejar a Castillo que «renuncie» por varias razones, LA MAS IMPORTANTE ES QUE SU GOBIERNO ES LA DEMOSTRACIÓN FAHECIENTE DE LA INCAPACIDAD TOTAL QUE TU PROYECTO POLITICO YA FUE, NO FUNCIONARA EN NUESTRO PAIS. Ustedes han traído la peste comunista y el caos. Las repercusiones a futuro serán nefastas para todos los prosenderistas, caviares, rojimios, vizcarristas y morados.

SI DESEAN COMUNISMO PORQUE NO SE VAN A VIVIR A CUBA O VENEZUELA.

4. Cerrón sabe que la vida es un sueño, los sueños, solo sueños son… decía Calderón de la Barca. Los comunistas no quieren entender que no tienen en el Perú ese gran caudal popular que les lleve a imaginar, por lo menos llenar la Plaza San Martín. No. Conformase con los «Dinámicos del Centro», tiranos, pinturita, pachecos, sobrinisimos, chotanos, ronderos, pagados que pronto todos estarán en «canadá».

5. Como ignorantes no aprenden las verdades económicas:

– Los países más prósperos son capitalistas.

– Los países socialistas son pobres y la mayoría soportan serias violaciones a los derechos humanos.

– Los datos muestran una relación clara entre libertad económica y prosperidad.

6. No creen que el pueblo tomó las calles y en un multitudinario mitin pidió la renuncia de Castillo y todo el gabinete Torres, como del Congreso de la República. Cerrón sabe que el 80% de los peruanos los repudia y quiere que vaquen a Pedro Castillo, pero como es un «camarada ideologizado» jamás entenderá esto.

7. ¿De cuando acá la prensa debe hacer lo que a ustedes le da la gana? La prensa investiga, fiscaliza e informa lo que la gente prefiere, sino los cambian! Esta es una sociedad libre, le guste o no, así que ustedes puede criticar pero jamás censurar o amenazar con cerrar Panorama, Cuarto Poder, Willax, Expreso, etc..

EL PERIODISMO ES UN SERVICIO PUBLICO TIENE QUE ESCUDRIÑAR A GOBERNANTES

¿El estado de ánimo de la población no es de interés público? ¿La objeción de Castillo, Cerrón y Torres, no tiene más que ver con que no le gusta la prensa libre? ¿Consideran que la función de la prensa es decir sólo cosas que a ellos le parecen bien y al gobierno?

8. «El Dr. anemia» sabe que el gobierno nace del voto popular. Pero, debe aclarar que en 1ra. vuelta Pedro Castillo sólo sacó 19 %, y ese es su verdadero caudal electoral. Qué en la 2da. vuelta ganó por el voto antifujimorista para cerrarle el paso a keiko,

en complicidad de RENIEC, ONPE Y JNE, hasta los muertos votaron!!!

ES JUSTO QUE LLENAN TODO EL APARATO DEL ESTADO EN PUESTOS CLAVES A PERSONAS DESCALIFICADAS DE LO PEOR: IMPRESENTABLES, DELINCUENTES, TERRUCOS , ESTO ES PERÚ LIBRE???