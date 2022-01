Gobierno cínico e hipócrita en su laberinto

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Mientras distraen a la población por lo bajo en forma estratégica topan todo el Estado?

Sin descaro el abogado de Pedro Castillo, afirmó, “me reuní con Aníbal Torres porque necesitaba información para acoger la defensa del presidente”. Lo curioso es que

al día siguiente de este encuentro, Torres anunció que revisaría el nombramiento del procurador general del Estado?

Lo alarmante es que después de este concertado encuentro el ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Aníbal Torres-que no es el abogado del presidente-,amenazar remover al procurador tras la denuncia que realizó el abogado del jefe de Estado, Eduardo Pachas? Se quiere suicidar el ministro de Justicia con este abuso de autoridad y poder? sin medir las impredecibles consecuencias políticas destituiría al procurador Daniel Soria: como la vacancia del presidente Pedro Castillo?

El poder político no debe usarse para obstruir la investigación. Vale la pena que el abogado del presidente convoque a conferencia de prensa, trate de sorprender y se enfrente a periodistas al no poder ocultar los encuentros de Castillo, con ministros y proveedores en el búnker de Breña? Que siga negando la lista de visitas? Quemarse a sabiendas que el jefe de Estado está incapacitado moralmente para gobernar este país desde que comenzó a designar ministros con serios vínculos con el terrorismo, topar el aparato del Estado con impresentables pro terroristas?

Será que «samuray» Aníbal Torres en la práctica ejerce el papel de «premier», pero genera anticuerpos al presidente, tal como lo afirma Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre?

Que en la práctica a «sombrero luminoso» no interesa la capacidad de la gente que se nombra en los altos puestos, sino la lealtad a muerte? Copar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, o nombrar a dedo «procuradores y tenientes gobernadores que ya los están colocando y poner una cúpula del Movadef que pueda ser fiel al régimen y no a la Constitución? Con la finalidad de ganar las próximas elecciones regionales y municipalela

Para los comunistas no hay constitución, no hay independencia de poderes, no hay leyes, no hay debido proceso, todo esto se debe pasar por encima patear el tablero, por la fuerza o la razón solo si cuentas con el apoyo congresal, las FFAA y medios puedes hacer lo que te venga en gana. El pueblo bien gracias.