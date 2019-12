Vea la lista completa de nominados a los premios del cine y la televisión, donde Netflix, con películas como el irlandés y Marriage Story encabeza las nominaciones.

Con 17 nominaciones, Netflix es la distribuidora de cine con más posibilidades de ganar premios, muy por delante de Sony (ocho nominaciones), Walt Disney y Warner Brothers (seis nominaciones cada una).

En el cine, Marriage Story, de Noah Baumbach, con seis nominaciones, encabeza la lista, siendo seguido de cerca por las películas de Quentin Tarantino ( Érase Una vez… en Hollywood) y Martin Scorsese (El Irlandés), ambos con cinco nombramientos. Justo detrás, y con cuatro nominaciones, está Guasón .

Sólo aquí tenemos una variedad de películas muy diversificadas. Después de ser presentado en los festivales de Venecia y Toronto, Marriage Story se estrenó esta semana en Netflix y es una película escrita, dirigida y producida por Noam Baumbach (el mismo director de calamar y Ballena y Frances Ha, por ejemplo) con Scarlett Johansson y Adam Driver (y Laura Dern, Alan Alda y Ray Liotta, entre otros).

Historia de familia con un tono bastante naturalista, además de nominada para mejor película, esta historia de un matrimonio – que es, de hecho, la historia de una separación – aún tiene nominaciones para los dos actores principales.

Marriage Story compite con Joker, la película que tiene como principal arma la interpretación de Joaquin Phoenix (también nombrado Mejor Actor) en el papel de un inadaptado, alguien que ha sido rechazado por la sociedad y que se está quedando cada vez más al margen.

“Phoenix tiene aquí la apoteosis de su carrera, rematada con poco más que una sonrisa sangrienta.

Su magia y su postura quebradiza equivalen a la de un ángel que ganará alas por la disposición de venganza, inspirando una revolución social de máscaras de payaso contra los ricos”, escribió la crítica de cine del DN Inés N. Lorenço sobre la película director por Todd Phillips.

El irlandés es la primera película de Martin Scorsese con Netflix y ha ido acompañado de declaraciones bastante polémicas del director, que se muestra descontento con la forma en que los grandes estudios eligen las películas que producen y distribuyen.

El irlandés cuenta con la interpretación de antiguos compañeros de Scorsese, como Robert De Niro (que no está nominado para los Globos de Oro), Al Pacino y Joe Pesci (ambos nombrados actores secundarios), y nos cuenta la historia de Frank Sheeran, un irlandés, sindicalista y veterano de la Segunda Guerra Mundial que se convierte en un asesino de la mafia neoyorquina.

Estos tres títulos compiten en la categoría de película dramática, con los dos Papas, película del brasileño Fernando Meirelles para Netflix, que se estrena el 20 de diciembre, y 1917 de Sam Mendes, drama sobre la Primera Guerra Mundial con estreno programado para las salas portuguesas el 23 de enero del próximo año.

Ya Era Una Vez… en Hollywood, de Quentin Tarantino, se presenta a la categoría de película de comedia. Érase Una Vez… nos lleva a los Ángeles en 1969 y al momento en que la secta liderada por Charles Manson asesinó a la actriz Sharon Tate, la novia del cineasta Roman Polanski.

Brad Piit y Leonardo DiCaprio (un actor de westerns y su doble) son los dos actores principales, pero sólo DiCaprio tuvo derecho a ser nominado para el Globo de Mejor Actor.

En esta categoría, había una vez… en Hollywood está acompañado de Dolemite Is My Name, Craig Brewer (la única producción de Netflix en esta área), Jojo Rabbit, Taika Waititi (una comedia ambientada en la Segunda Guerra Mundial), Knives Out: Todos son sospechosos, de Rian Johnson, y Rocketman, el biopic de Elton John, dirigido por Dexter Fletcher.