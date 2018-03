Gian Carlos Flores: Un Lince, Seguro, Moderno y Humano

En entrevista concedida por el pre-candidato del PPC a la alcaldía de Lince, PYSNNOTICIAS, converso con él, formulandole algunas preguntas de interés de la opinión publica

¿Sr. Gian Carlo Flores, Cuál es la principal preocupación que tienen los ciudadanos de Lince?

Sin duda, la AUSENCIA DE UNA POLÍTICA EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, que combata la delincuencia menor de manera efectiva. Pero también apostar por políticas a mediano y largo plazo, debemos enseñar e inculcar ciudadanía a nuestros niños y jóvenes, enseñar que la vecindad requiere respeto, tolerancia, confianza y que cuando éstas están ausentes, la vida en comunidad se torna más cara, más onerosa, más peligrosa, pues si hay desconfianza necesitaremos más llaves, más rejas, mas cámaras, más patrulleros, más policías; yaunque éstas políticamente no sean tan rentables, ya que los resultados se verán recién en las siguientes gestiones, debemos necesariamente invertir en ellas.

¿Cuales son sus propuestas para Lince?

Proponemos un distrito “Seguro, Moderno y más Humano”.

Seguro, porque es apremiantepara nuestros vecinos y transeúntes,contar con una política de seguridad ciudadana que destine prioritariamente recursos para la dotación del equipamiento, capacitacióne implementación necesarias; pero además que sea operativamente efectiva, por lo que proponemos la creación de un “equipo de inteligencia”dentro de la Gerencia de Seguridad ciudadana para la obtención de medios probatorios que permitan a la PNP, FN y al PJ, procesar y obtener las sanciones punitivas y la consecuenteerradicación y/o desarticulación de organizaciones dedicadas a delitos menores, que son las que más afectan a nuestros vecinos.

Moderno, porque trabajaremos un nuevo perfil urbano para el distrito, proponiendo a la MML la regulación de los espacios donde se podrán efectuar edificaciones de mayor altura y sobre todoseñalando las zonas protegidas para resguardar la residencialidad de las mismas. Generaremos un diseño urbanístico que uniformice el ornato de la ciudad, actualmente desordenado, logrando que nuestro distrito tenga una identidad urbana que lo caracterice y lo distinga de los demás.

Mas Humano, pues no basta con ofrecer programas sociales o atender necesidades de los vecinos, hay que hacerlo teniendo en cuenta siempre el respeto a la dignidad de la persona humana, sin excesos, sin abusos, sin discriminación de ninguna clase, por el contrario con apertura, con trato amable y sobretodo ofreciendo soluciones simples a los problemas de los vecinos.

¿Muchos vecinos del distrito de Lince quieren conocer quién es Gian Carlo Flores?

Soy un vecino de Lince dispuesto a dar mi nombre y experiencia al servicio de mi comunidad, preocupado y comprometido por su bienestar y desarrollo.

Reseña personal, profesional y política

Nací en la ciudad de Tacna un 17 de Junio del año de 1970 y es allí donde cursé mis estudios primarios y secundarios en el “Colegio Cristo Rey” de la orden de los Jesuitas, a los 15 años de edad inicié estudios universitarios en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la “Universidad Particular de Tacna”, concluyéndolos en la Facultad de Derecho de la “Universidad de San Martín de Porres”. En el año de 1994 en la misma casa de estudios, obtuve el título de abogado y en el año de 1995 ingresé como miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima; en la actualidad cuento con más de 22 años de experiencia en el ejercicio de la abogacía, tanto en el sector público como en el privado.

He realizado estudios de especialización en:DESARROLLO LOCAL, PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, SISTEMAS DE CONTROL Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, GERENCIA MUNICIPAL, FINANZAS MUNICIPALES, PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA EN GOBIERNOS LOCALES yMARKETING POLÍTICO, entre otros; habiendo obtenido el grado de “ESPECIALISTA EN GESTIÓN MUNICIPAL” otorgado por la Universidad ESAN.

También realicé estudios en:La PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ – Escuela de Gobierno y Políticas Públicas “Gestión de las Contrataciones del Estado”.

En el ámbito político fui elegido Primer Regidor de la Municipalidad Distrital de Lince en 2 periodos consecutivos (2007- 2010 y 2011- 2014), he presidido las Comisiones de Regidores del Concejo Municipal de Lince que se detallan a continuación: Comisión de Desarrollo Urbano, Comisión de Asuntos Legales, Comisión de Economía y Administración. Asimismo fui designado vicepresidente de la Comisión de Servicios a la Ciudad, Seguridad Ciudadana y Participación Vecinal.

Fui elegido Secretario Departamental de Gobiernos Locales del Partido Popular Cristiano para el periodo 2011 – 2015.

En el año 2014 fuiCandidato a la Alcaldía de distrito de Lince por el Partido Popular Cristiano – PPC.

Desde el año 2015 fue elegido como Secretario General del PPC para el distrito de Lince desempeñándose en el cargo hasta la actualidad.

Destacan mi labor profesional como:Asesor en la Cámara de Diputados del Congreso de la República en el año 1990. Labor realizada como Técnico Registral en la Oficina Registral de Lima y Callao (ORLC) ahora Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) en los años 1994 al 1995.En el periodo de 1997 al 2006 fui Gerente del Estudio Jurídico “Flores Catter& Abogados”. En el año 2007 fue Asesor de la Gerencia Municipal del distrito de La Molina. En el periodo 2012 – 2014 fuiAsesor de la Gerencia Municipal del distrito de San Isidro. En el periodo 2015 – 2016 fue designado Asesor de la Dirección Ejecutiva del Instituto Tecnológico de la Producción, organismo técnico adscrito al Ministerio de la Producción (PRODUCE). En el periodo 2016 – 2017 fue nombrado como Director de Operaciones del Instituto Tecnológico de la Producción.Actualmente vengo brindando servicios de Asesoría en el “Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – Juntos”, unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS.

Hoy a mis casi 48 años de edad, mantengo firme mis convicciones social – cristianas y aspiro a dirigir los destinos de nuestro distrito, para lograr que Lince sea el lugar que todos anhelamos para vivir, donde la actividad comercial se desarrolle de manera ordenada y en armonía con los vecinos; y donde el respeto a la dignidad de la persona humana y la primacía del bien común, serán el fin de todas mis acciones.

¿Porque que tiene la aspiración de ser Alcalde de Lince?

Porque desde hace aproximadamente13 años, decidí no conformarme ni resignarme a ser unsimple espectador de los problemas de mi distrito, entendí que quejarse no eran la solución para estos, y porque hasta el día de hoy no he perdido la capacidad de indignarme ante la inoperancia y los abusos de algunas autoridades. Es mi deseo darle un rostro humano a la gestión, que escuche al vecino y que acompañe al comerciante, mi familia y yo al igual que mis vecinos,hemos sufrido en carne propia las consecuencias de la ausencia de autoridad y de la falta de humanidad en sus políticas de gestión, por lo que un grupo de vecinos, amigos y un equipo de técnicos y profesionales decidimos pasar a la acción y proponer el inicio de las grandes reformas que nuestro distrito necesita.

¿Tiene alguna opinión sobre la gestión del actual alcalde?

Estamos sufriendo las consecuencias de una administración edil desgastada, agotada, que ya no aporta, son tres periodos (12 años). En el primer periodo participé como teniente alcalde (1er Regidor) se lograron mejoras importantes, sobre todo en el ordenamiento y estabilidad financiera del municipio, luego de haberla heredado en una situación caótica, recuperando la confianza degran número de vecinos. En el 2do periodo fui reelecto teniente alcalde, pero al ver que muchas de las decisiones políticas y de inversión pública se tomaban de manera equivocada, de espaldas a los vecinos, priorizando el cemento y el asfalto,en vez de atender los verdaderos problemas del distrito, es que me constituí en una oposición responsable, prueba de ello son las actas de las sesiones de concejo donde sustentéen reiteradas oportunidadesmis votos en contra y que en su momento fueron respaldadas por regidores de otras bancadas políticas. En este último periodo postule a la Alcaldía de Lince por el PPC, quedando en 3er lugar y durante este tiempo,ya alejado de la gestión, he sido testigo de la ausencia de políticas en materias de seguridad ciudadana, de medio ambiente, de desarrollo urbano sostenible, de gestión de parques y jardines que estén sustentadas en principios y argumentos técnicos, sin embargo debo reconocer también, que se atendieron demandas de un sector importante de nuestra población, nuestros vecinos de la tercera edad, habiéndose impulsado diversos programas sociales, que estamos dispuestos a continuar y a mejorarlos para brindar cada vez servicios de mejor calidad.