George Clooney fue hospitalizado con pancreatitis después de haber perdido 12 kilos para darle vida a una persona en la película ‘The Midnight Sky’, avanza el periódico Mirror.

El actor de 59 años decidió adelgazar para este papel ya que no película da vida a un astrónomo que sobrevive a un evento apocalíptico.

Sin embargo, cuatro días antes de comenzar a gravar tuvo que ser llevado al hospital cuando se quejó de dolores fuertes en el estómago. Su recuperación habrá llevado semanas.

“Creo que me estaba esforzando demasiado para perder peso rápidamente y probablemente no me estaba cuidando”, dijo En declaraciones al tabloide.

Sin embargo nota que esto le ayudó a interpretar mejor el personaje…

La película estará disponible a partir del 23 de diciembre en Netflix.