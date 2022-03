General Roberto Chiabra en su laverinto

¡Clickear Stars! (Votos: 4 Promedio: 4.5 )

PALABRA GENERAL!!!

Mi pata «Gilberto» recontra asado por el comportamiento político del alharaquiento congresista Roberto Chiabra, me pregunta: Que leyes ha impulsado para el pueblo? Que ha hecho en el Congreso? Solo lo he visto levantando la bandera de la vacancia, para eso le pagamos los peruanos? Desde su cómoda curul sólo obstruye. Chiabra, como Montoya y Cueto ya vivieron del Estado, tienen buen respaldo económico, seguro sus hijos también, porqué no piensan en las necesidades de la gran mayoría de peruanos? Ya pues, no la hagan más trágica… dejando «pildoritas» para la histeria:

«4 Gabinetes en 6 meses es incompetencia»

«Ustedes los de la jzquierda hablan mucho, dicen poco y no hacen nada».

“El día que los políticos piensen en el interés nacional todo cambiará”.

“Un presidente de la República no puede usar ni a los NIÑOS ni a las Fuerzas Armadas”.

Oiga usted, alguien lo esta engañado al congresista Roberto Chiabra, (Alianza para el Progreso), con el cuento que tiene pasta de «presidente» y el «cachaquito» atracó. Y desde ya empezaron a venderlo en algunos medios con la imagen de «héroe de la guerra del Cenepa». Héroe de una guerra que perdimos con Ecuador, miles de kilómetro de territorio? Ya pues….

Se acuerdan lo que este general dijo el año pasado a César Acuña tras voto diferente en APP: “Respetos guardan respetos”. «El héroe del Cenepa» se había «incomodado» con el líder de APP por indicar que si fuese un militante del partido lo habría expulsado por su voto a favor de la admisión a la vacancia presidencial». Porqué que no renunció en ese momento?

En esta segunda oportunidad, lo pensó dos veces y al final colocó su firma… Sabía del acuerdo de «acuñistas» de votar en conjunto a favor de la confianza a Gabinete Torres? Y la votación de la vacancia presidencial? Hay alguien en su sano juicio que piense que «plata como cancha» irá contra sus propios intereses? No.

La maña política nos enseña que no es para los ingenuos ni cojudos… Pero, el general (r) Chiabra, congresista de APP, una vez más se presentó ayer con «pose de Catón» en su pantalla favorita Willax, como la barra brava alzando la voz y gesticulando a lo macho «que el presidente de la República, Pedro Castillo, y el ministro de Salud, Hernán Condori, hayan paseado a una bebé de apenas 10 meses de nacida con problemas de salud» (al mismo estilo de «los senderitos» de Nadine Heredia).

Que “Lo que vimos el día de hoy es una vergüenza. Lo que están haciendo ahora es decir que ese señor que ha cargado a la niña es un gran médico y que por eso debe continuar como ministro de Salud”, lo dijo en el programa del «gorilón», «Combutters»

(gorilón como se las sabe todas y vendedor de humo lo invitó para sacarle la lengua).

En esa línea, Chiabra sostiene que es “vergonzoso” el mensaje del jefe de Estado en traer un helicóptero y una ambulancia para evacuar a una bebé. “Qué bajo hemos caído, emplear a un niño que no se puede defender”, expresó.

Chiabra, ya nos tiene acostumbrado a estas poses, el 8 de noviembre del año pasado, en Expreso, indicó que el presidente Pedro Castillo ha «cometido el más grande error político» en remover a los altos jefes del Ejército (EP) y de la Fuerza Aérea (FAP) a tan solo tres meses de haberlos ascendido, y que también representa una «responsabilidad moral» sobre el mandatario.

“Este es el error político más grande que ha cometido el presidente Pedro Castillo en sus 100 primeros días de gobierno. Acá hay dos responsables; el Presidente tiene una responsabilidad moral y ministro de Defensa (Walter Ayala) tiene responsabilidad política”.

Como vemos, Chiabra, no cambia de estilo, ni de discurso sigue con lo mismo y una vez más se mandó con todo:

“En forma general vengo diciendo hace tiempo dos cosas: Un presidente de la República no puede usar ni a los niños ni a las Fuerzas Armadas. No es la primera vez que vemos al presidente usar a los niños”, puntualizó.

Pregunto, que ha hecho hasta ahora el «héroe del Cenepa», como «padrastro de la patria»? Porqué el valiente, patriota General Chiabra, no crítica la posición de su partido y los topos de su bancada? O Porqué no renuncia si está incómodo ? Es el próximo Rospigliosi? O es parte de ese grupo de farsantes en Willax, no podía ser de otra manera, Dios los crea y Wong los junta en el canal que nadie ve…

El secretario general de APP, Luis Valdez le envió un Mensaje Chiabra: “Militantes de APP estamos en el deber de cumplir acuerdos del partido”. Le recordó a Roberto Chiabra, invitado en APP, que no cumple los acuerdos del partido constituye “una falta grave” en Alianza para el Progreso. Se lo dijo todo.

Mi pata «Gilberto» recontra asado por el comportamiento político del alharaquiento congresista Roberto Chiabra, me pregunta: Que leyes ha impulsado para el pueblo? Que ha hecho en el Congreso? Solo lo he visto levantando la bandera de la vacancia, para eso le pagamos los peruanos? Desde su cómoda curul sólo obstruye. Chiabra, como Montoya y Cueto ya vivieron del Estado, tienen buen respaldo económico, seguro sus hijos también, porqué no piensan en las necesidades de la gran mayoría de peruanos? Ya pues, no la hagan más trágica…

No cerremos los ojos, con estos militares en el Congreso y los otros «niñatos» de distintas bancadas, cobardes, alineados al gobierno de «sombrero luminoso», por prebendas, negocios o puestos de trabajo a cambio de blindaje, no conseguiremos nada. Más aún ahora envalentonado con la confianza a su gabinete.