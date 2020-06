El comercio del presidente de los Estados Unidos de América este sábado en Tulsa, Oklahoma, no dejó a nadie indiferente. Hubo una imagen que se quedó esta noche, las múltiples gradas vacías en el centro Bok arena. Jóvenes fans de k-pop (Música pop coreana) y usuarios de TikTok dicen que fueron responsables de esta “partida”.

Todo parecía ir bien para Donald Trump. Se esperaban miles de personas en el primer municipio en meses de la reelección presidencial, este sábado por la noche, en Tulsa, en el estado estadounidense de Oklahoma.

Además de marcar la campaña oficial de Trump, el evento también era una prueba de fuerza de las medidas de seguridad sanitaria de covid-19. El BOK Center estaba preparado para recibir hasta 19.000 personas, pero Sky News avanza que puede que sólo hayan aparecido 10.000 seguidores.

¿Por qué? Donald Trump pudo haber salvado una” partida ” de miles de jóvenes, usuarios de la plataforma TikTok y cuentas de Twitter sobre K-pop, que se registraron en el comercio y no aparecieron.

Birdseye view of the more than half-empty Trump rally… pic.twitter.com/4JtbdCQpoO

El 11 de junio, la campaña de Donald Trump pidió en Twitter que los partidarios se registraran gratuitamente en el evento. Miles de personas se habrán registrado, pero no todas han aparecido. Los fans de la música pop coreana compartieron el tuit del equipo de Trump y convencieron a la comunidad de fans para que asistieran al evento y no aparecieran. Después, fue el turno de TikTok para unirse a la fiesta. Los videos de “salida” tuvieron miles de visitas.

La trama fue astuta: uno o dos días después, los jóvenes deberían retirar las publicaciones de las redes sociales para que no fueran descubiertos por la campaña del presidente de los Estados Unidos y sus partidarios. En el New York Times, Elijah Daniel, conocido youtuber estadounidense, dijo que permanecieron ” silenciosos “y defendió que TikTok es lugar de muchas bromas, pero también de”muy activismo”. Horas después del mitin de este sábado, los jóvenes reclamaron victoria por el presunto “fracaso”.

Steve Schmidt, Asesor en varias campañas del Partido Republicano y feroz crítico de Trump, reveló en Twitter que su hija y sus amigas tenían cientos de entradas para el mitin de Tulsa, pero no aparecieron. “Donald Trump fue engañado por los adolescentes de América”, dijo.

El equipo de Donald Trump no se quedó Y respondió que los asientos vacíos en la arena se debían a los del equipo de Donald Trump no se quedó Y respondió que los asientos vacíos en la arena se debían a las protestas que ocurrían fuera del BOK Center.

La prensa de los Estados Unidos asegura que los manifestantes no impidieron la entrada de partidarios del presidente de los Estados Unidos. “Un grito por los zoomers [generación nacida a finales de los 90 hasta principios de 2010]. Usted me hace tan orgullosa”, escribió la congresista del Partido Demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez.

The Trump campaign said recently that over one million tickets were requested for the Tulsa rally, the first rally in months due to covid-19.

Trump proclaimed that there wouldn’t be an empty seat.

I’ll let this video inside the rally speak for itself. pic.twitter.com/se6er6j49m

— Elizabeth Thomas (@lizzkatherine_) June 20, 2020