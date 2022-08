Geiner Alvarado: «no soy parte una organización criminal y pido esclarecer con prontitud”

Up Next

“Todas mis actuaciones en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como en los cargos que he desempeñado, se han alineado a los objetivos públicos de la institución y han respetado los procedimientos legales y criterios técnicos” , expresó.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, negó ser parte de una supuesta organización criminal y pidió al Ministerio Público esclarecer el caso “con prontitud” para no afectar la “dignidad de las personas”.

