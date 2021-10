GANAR en Comercio Electrónico! $ 6 Pasos! >DESBLOQUEAR<

GANAR en Comercio Electrónico!.- Hay muchas noticias emocionantes y prometedoras sobre el futuro del comercio electrónico en Kenia, como resultado, la tentación de comenzar a construir un hermoso sitio web o pedir un montón de bolsos de un proveedor es difícil de ignorar.

Pero espera, antes de saltar al extremo profundo, es importante hacer una investigación significativa y extensa para asegurarte de que tienes la mezcla correcta de producto/mercado para que ganes en el comercio electrónico.

GANAR en Comercio Electrónico! $ 6 Pasos!

Hemos compilado una lista de 6 pasos prácticos de investigación y desarrollo de productos para ayudarlo a navegar por el campo minado del comercio electrónico antes de sumergirse y comenzar a vender. Estos son:

Identifique su mercado objetivo

Identifique un producto que satisfaga las necesidades de su mercado objetivo

Identificar un producto escalable

Identificar un punto de precio que sea rentable

Identificar el modelo de distribución correcto

Identificar la presentación correcta en línea y fuera de línea

Ok, vamos a bucear en él! (¿Alguien más disfruta de estos juegos de palabras de natación tanto como yo?)

Identifica tu mercado objetivo.

«Todo el mundo no es tu cliente» Seth Godin

Una comprensión profunda de su cliente es la diferencia entre cambiar los volúmenes de producto y sentarse en stock muerto. Necesitarás hacer una investigación sobre cómo se ve tu mercado objetivo, lo que resultará en un perfil de cliente que responda estas preguntas (aunque esto no es de ninguna manera una lista exhaustiva de detalles para aprender sobre tu cliente).

¿En qué demografía encaja su cliente: son adolescentes, mudanzas por primera vez, nuevas mamás, fanáticos de los deportes?

¿Cuáles son sus intereses?

¿Cuál es su nivel de ingresos?

¿Qué les importa profundamente?

¿Cuál es su ocupación?

Identifique un producto que satisfaga las necesidades de su mercado objetivo

‘No encuentre clientes para sus productos. Encuentra productos para tus clientes.» Seth Godin

¿Alguna vez has tenido una conversación con alguien pero sientes que claramente no están escuchando una sola cosa que dijiste? Eso es exactamente lo que es vender un producto a un cliente que no lo necesita ni se preocupa por él. Solo hay una manera de evitarlo, resolver un problema un problema que tiene su cliente que puede resolver. Esto podría ser:

Padres ocupados en busca de alimentos para bebés saludables sobre la marcha

Mudanzas por primera vez en busca de decoración asequible

Adolescentes buscando disfraces de fiesta baratos

Asistentes al gimnasio en busca de ropa deportiva asequible de moda

Identificar un producto escalable

Una vez que tenga una idea de los productos potenciales que puede vender a su mercado objetivo, lo siguiente es comprender qué tan escalables son los productos. Aquí hay un par de cosas que usted necesita mirar en su investigación:

¿El producto o la demanda es estacional?

¿Puede encontrar un proveedor que pueda escalar con usted?

¿Cuáles son los mínimos y máximos del proveedor para el producto?

¿Cuál es el tiempo de producción del producto? Es el plazo de ejecución 2 semanas a partir de la orden? Un mes?

¿Es el producto fácil de obtener? Si lo está haciendo usted mismo, debe asegurarse de que sus materias primas estén en abundancia y se obtengan fácilmente para garantizar que su negocio se mantenga al día con su creciente demanda.

¿Puede escalar la producción de su producto fácilmente sin comprometer la calidad?

¿Usted o su proveedor tienen la certificación adecuada para producir el producto (especialmente para alimentos y productos para el cuidado de la piel. No hacer esto bien puede comprometer su marca si algo sucede en el futuro)

Identificar un punto de precio que sea rentable

Genial, has identificado un producto increíble que tus clientes necesitan desesperadamente. Ahora necesita asegurarse de que realmente puede ganar dinero vendiéndolo. Esto es lo que debe considerar al establecer su precio:

¿A qué precio quiere que su cliente compre el producto? Esto dependerá de si está vendiendo un producto premium o un producto de mercado masivo. Recuerde tener en cuenta el costo de distribución aquí.

¿Qué margen necesita para garantizar que su negocio sea rentable? Como regla general, su margen bruto (ingresos — (costo de los bienes vendidos + costos directos)) nunca debe ser inferior al 30%. Un margen bruto bajo significa que su beneficio retenido al final del año será muy pequeño o inexistente. Nadie quiere trabajar tan duro para terminar sin ganancias retenidas.

Si está vendiendo en una plataforma de comercio electrónico como Jumia o Masoko, recuerde tener en cuenta sus márgenes en sus precios.

Identificar el modelo de distribución correcto

Para recapitular, ahora tiene un producto, tiene un punto de precio que es competitivo o indicativo de su naturaleza premium y está bastante seguro de que volará fuera de su estante de comercio electrónico porque hizo una investigación en profundidad sobre su cliente objetivo y creó o obtuvo un producto que necesitan desesperadamente.

Ahora tenemos que averiguar cómo va a llegar a su cliente. Estos son los puntos clave a considerar al configurar su distribución:

¿Debe externalizar la distribución o mantenerla en la empresa? Al elegir externalizar su distribución, puede centrarse en vender su producto sin preocuparse por la logística de llevarlo a su cliente.

¿Quién pagará la entrega? Dependiendo de los márgenes de su producto y la experiencia del cliente que está tratando de entregar, puede empujar el costo de entrega a su cliente, compartir la carga o elegir pagar por la entrega.

¿Dónde almacenará su producto antes de su distribución? Si está comenzando con cantidades relativamente bajas, no es necesario buscar una solución de almacenamiento inmediatamente. Sin embargo, si se trata de un producto sensible, por ejemplo, uno que necesita mantenerse refrigerado, es importante encontrar un socio de almacenamiento que pueda almacenar su producto correctamente antes de enviarlo.

Identificar la presentación correcta en línea y fuera de línea

«No entregue un producto. Ofrezca una experiencia.” Desconocido

La presentación de su producto en su tienda en línea o plataforma de comercio electrónico es absolutamente crítica! Este es el último punto de contacto que su cliente tiene con su producto antes de hacer clic para comprar, o no. Aquí hay algunos trucos simples que pueden ayudarlo a impulsar sus ventas de comercio electrónico:

Asegúrese de tomar fotos claras con fondos despejados que llamen la atención sobre su producto.

Etiquete su producto correctamente y proporcione tantos detalles como sea posible en la página de su tienda.

Si un cliente no puede entender lo que está vendiendo, no comprará, lo que sería una pena después de toda la investigación que ha hecho sobre ellos y sabiendo que es exactamente lo que necesitan.

Proporcione sugerencias de servicio o ejemplos de casos de uso para su producto para alentar a su cliente a visualizarse a sí mismo usándolo.

Asegúrese de que está empaquetando sorpresas y deleita a su cliente. Empresas como Net-a-porter, Glossier y closer to home L’heritier 1789 han hecho un trabajo fabuloso para ganar a sus clientes con un embalaje de marca hermoso y reflexivo.

¿Tiene algún consejo para elegir el producto adecuado para vender en el comercio electrónico? Comenta a continuación y comparte con nosotros.