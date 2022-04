GANAR DINERO CONTESTANDO ENCUESTAS> $$$ TOP 8

Por cada encuesta, ganarás entre 15 y 50.000 puntos. Es posible que no vea los puntos acreditados en su cuenta durante varios días. Desafortunadamente, sus puntos caducarán después de estar en su cuenta durante 12 meses. Con eso, es importante gastar sus puntos con relativa rapidez.

Toluna Influnencers te permite elegir los temas que te gustaría responder a las encuestas. Aunque esto puede hacer que la plataforma sea más interesante, las oportunidades de pago no son tan impresionantes.

Como construir puntos puedes canjearlos por tarjetas de regalo y dinero en efectivo. Inconveniente, i-Say no proporciona un valor en efectivo por sus puntos. En su lugar, tendrá que desplazarse por los canjes disponibles en ese momento para obtener la mejor oferta.

I-Say conecta a los usuarios con oportunidades de encuestas a través de Ipsos, que es una firma de investigación de mercado. Aunque no tendrá tantas oportunidades de encuestas, no tendrá que navegar por un sitio nuevo cada vez que realice una encuesta.

Los premios Inbox te recompensarán con dinero en efectivo por ver videos, jugar juegos, leer correos electrónicos, realizar encuestas y comprar en tiendas seleccionadas. Lo que hace que InboxDollars se destaque es que no necesita elaborar un complicado sistema de conversión de puntos en su cabeza; simplemente gana dinero en efectivo por cada encuesta que realiza.

Ganar dinero contestando encuestas: Es posible completar encuestas en línea por dinero. Los pagos no lo empujarán a la libertad financiera de la noche a la mañana, pero completar encuestas para obtener dinero podría proporcionar un pequeño impulso financiero cuando lo necesite.

