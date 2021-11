GANAR DINERO con APP SURVEY JUNKIE $$>>DESCARGAR

Ganar dinero con App Survey Junkie, Survey Junkier es un popular sitio de encuestas pagadas en línea. No va a hacerte rico, pero es una forma legítima de hacer fácilmente dinero extra en tu tiempo libre.

¿A quién no le gusta ganar dinero extra? Sé que lo haces porque estás en este sitio, leyendo este post.

Los sitios web de encuestas en línea también lo saben. ¡Por eso cuelgan la fruta delante de nuestras caras! Pero ¿es una estafa?

Divulgación completa, Adicto a la encuesta no va a hacerte rico, pero usted puede hacer dinero extra en su tiempo libre para ayudar con las facturas, noches fuera, o incluso para su fondo de jubilación.

¿ES LEGÍTIMO SURVEY JUNKIE?

Quiero abordar esto de inmediato porque es una pregunta común: ¿Es legítimo Survey Junkie?

La respuesta corta es Sí. «El sitio realmente hará lo que dice: cambie su tiempo tomando encuestas por dinero en efectivo. Encuesta Adicto no es una estafa. Es una empresa de encuesta legítima, y una gran manera de hacer dinero extra.

No te harás rico tomando encuestas pagadas. Incluso puede decidir que el dinero que gana no vale la pena su tiempo. Pero tampoco serás estafado, y no deberías sentirte engañado. Puedes unirte a Survey Junkie y aprender a usar el sitio en cuestión de minutos.

Ahora sobre las cosas divertidas: Aprender cómo funciona la encuesta Adicto y si usted debe darle una oportunidad.

¿CÓMO FUNCIONA SURVEY JUNKIE?

Survey Junkie tiene dos formas de ganar dinero, tanto en torno a la premisa de la investigación de mercado como en informar a las marcas.

1. Realización de Encuestas

La primera forma es la misma que cualquier otro sitio web de encuestas para dinero: ganas dinero en Survey Junkie al (lo adivinaste) tomar encuestas. Después de haber configurado su cuenta (instrucciones para eso a continuación), puede comenzar a tomar encuestas pagadas de inmediato.

Con Survey Junkie, no solo respondes preguntas generales sobre política o tu peso. Las preguntas están enfocadas, y te permiten expresar tu opinión. Esto, a su vez, ayuda a las marcas a ofrecer mejores productos y servicios.

¡Te conviertes en un influencer para las empresas de investigación de mercado!

Antes de hacer clic en y completar las encuestas, puede ver cuántos puntos le ganará la encuesta en línea. También puede obtener una estimación de tiempo para completar la encuesta.

Las encuestas suelen oscilar entre 10 y 200 puntos, y te pueden llevar desde unos pocos minutos hasta 20 o 30 minutos. Estas son características agradables para que tenga una idea clara del compromiso de tiempo y la recompensa.

Una vez que haya tomado suficientes encuestas para alcanzar el mínimo de 1 10, puede recibir un pago. Canjea tus puntos de la encuesta por dinero en efectivo o por tarjetas de regalo. Algunas de las tarjetas de regalo son para grandes nombres como Starbucks y Amazon. Si prefieres cobrar, Survey Junkie enviará el dinero directamente a tu cuenta de PayPal.

Después de que hayas terminado una encuesta, los puntos aparecerán en la columna de Puntos de por vida en el lado izquierdo de la pantalla de tu computadora (muchos sitios de encuestas en línea no hacen que los puntos se reflejen en tu cuenta de inmediato).

2. Compartir Sus Comportamientos

La segunda forma de ganar dinero con Survey Junkie es a través de su programa adicional llamado «Survey Pulse», que le permite compartir su actividad en línea con las marcas a cambio de puntos de bonificación.

Esto se hace a través de una extensión del navegador o con un opt-in a través de la aplicación móvil Survey Junkie.

Después de que la extensión aprenda más sobre sus hábitos de navegación, encontrará encuestas adicionales desbloqueadas que son relevantes y están dirigidas a usted.

¿Qué actividad rastrea?

Lo que buscas

Sitios web que visita

Actividad de compras

Anuncios que ves

Contenido con el que interactúa

Esto naturalmente abre la puerta a varias preocupaciones de privacidad, que la compañía aborda de la siguiente manera:

Al igual que las encuestas, esta información se comparte con las empresas de forma anónima, de modo que la información se comparte con la marca, pero no con la historia individual de Jane Smith. La extensión ignora datos confidenciales como direcciones de correo electrónico, números de tarjetas de crédito, contraseñas, nombres de usuario, etc. Si desea navegar de forma privada mientras la extensión está habilitada, puede abrir una ventana privada/de incógnito, que deshabilitará la extensión.

Una nota importante es que para ganar puntos con Survey Pulse, debe mantener la extensión instalada y habilitada durante 30 días. Eso significa que si opt-in, mantenerlo por un par de semanas y luego cambiar de opinión, usted no será compensado en absoluto.

¿REALMENTE PUEDES GANAR DINERO CON SURVEY JUNKIE?

Sí, puedes ganar dinero real con Survey Junkie, pero la pregunta es, «¿Cuánto puedo ganar?"

En otras palabras, ¿vale la pena su tiempo?

Bueno, digamos que esto no es una opción de carrera. Sin embargo, puede ser un buen reemplazo para perder tiempo en YouTube o entrar en peleas de Twitter. En lugar de desplazarse, ¿por qué no hacer algunos billetes de dólar? Diablos, podrías hacer encuestas mientras estás viendo Netflix, ganar dinero mientras te diviertes.

Pero echemos un vistazo a la relación recompensa-tiempo de compromiso y veamos si crees que vale la pena tu tiempo.

¿CUÁNTO PAGA SURVEY JUNKIE POR HORA?

Como mencioné anteriormente, cada encuesta le dará de 10 a 200 puntos con el tiempo dedicado a cada uno que va desde tres minutos a 23 minutos o más. Así que vamos a tomar un ejemplo real para averiguar la tarifa por hora.

Esto, por supuesto, depende de la cantidad de puntos que puede ganar en una cantidad de tiempo asignada.

Si realizas una encuesta de 10 puntos que se estima dura 6 minutos, y si 10 puntos equivalen a 0 0.10, entonces ganarías $1 por hora. Esto es asumiendo que la encuesta en línea le toma 6 minutos – en muchos casos, puede ir mucho más rápido que el tiempo estimado.

Consejo: Usa nuestra Calculadora de ROI de encuestas para que no tengas que hacer estos cálculos tú mismo. ¡Le ayudará a priorizar rápidamente qué encuestas tomar!

Pero el punto aquí es claro: Esos no son números impresionantes. Por otro lado, en comparación con otros sitios de encuestas, eso es realmente muy bueno.

Y el dinero total que ganas con Survey Adonkie depende de varias cosas: cuántas invitaciones a encuestas recibes, el número de encuestas que realmente realizas y cuánto tiempo te lleva cada encuesta.

Cuando te unes por primera vez a Survey Junkie, puede haber una gran cantidad de encuestas que tomar. Pero, por lo general, las personas califican para aproximadamente 1 a 4 encuestas cada semana.

Piense de esta manera: la mayoría de los usuarios adictos a las encuestas probablemente ganan suficiente dinero para pagar su factura de Netflix cada mes. Sin embargo, he oído hablar de usuarios adictos a las encuestas que ganan más de 2 200 algunos meses cuando están en un objetivo demográfico ideal.

Pero no contaría con que un adicto a la Encuesta pague tu préstamo estudiantil o tu préstamo de auto.

¿Realmente te paga Survey Junkie?

Esta pregunta sigue surgiendo porque sitios como Survey Junkie pueden parecer demasiado buenos para ser verdad.

Como dije anteriormente, la mejor pregunta es «¿Me pagarán lo suficiente por mi tiempo de parte de un adicto a la Encuesta?”

Pero para responder a la pregunta original: Sí, Survey Junkie canjeará tus puntos por efectivo o tarjetas de regalo.

Pueden hacer esto porque sus opiniones, junto con las opiniones de miles de otras personas, tienen valor para las empresas que crean nuevos productos y servicios.

Estas compañías contratan con Survey Junkie para averiguar cómo se recibirían sus nuevos productos en el mercado antes de pasar un tiempo y recursos valiosos creando el producto.

Y el drogadicto de la encuesta te necesita para ayudar a cumplir su parte del trato: la opinión pública. (De ahí su disposición a pagar por su tiempo.)

Por supuesto, la opinión pública no es el único factor que los investigadores de productos consideran, pero es parte de un rompecabezas más grande que entra en el proceso de investigación.

¿CÓMO TE PAGAN POR SURVEY JUNKIE?

Estamos haciendo encuestas porque queremos dinero extra en nuestros bolsillos. Así que aquí están los detalles sobre cómo funciona ese proceso:

Encuesta Junkie Puntos a Efectivo

Con Survey Junkie, un punto es igual a un centavo. Una vez que llegues a 1,000 puntos, has alcanzado el umbral para cobrar – 1 10. A continuación, puede optar por transferir dinero a su cuenta de PayPal o canjearlo por tarjetas de regalo (o tarjetas de regalo electrónicas) de Amazon o una variedad de otras tiendas y restaurantes.

Una nota importante: Sus puntos caducarán si deja de usar su cuenta. Para mantener su cuenta activa y asegurarse de mantener sus puntos, solo tiene que realizar una encuesta al menos una vez cada 12 meses. Muchos otros sitios de encuestas caducan sus puntos mucho antes de 12 meses (y eso es principalmente molesto).

Además, puedes ganar puntos por encuestas que realices y para las que no califiques. Algunos sitios de encuestas lo llevarán a través de una encuesta solo para que sepa que no califica para ella. Eso significa que usted no gana ningún punto-que acaba de perder un tiempo precioso.

Con Survey Junkie, puedes ganar puntos incluso si realizas una encuesta para la que no calificas.

Cobro: Paypal o Tarjetas de Regalo

Survey Junkie paga a través de PayPal o enviándole tarjetas de regalo a minoristas líderes como Amazon, Target y Starbucks.

Si desea el dinero en lugar de tarjetas de regalo, necesitará una cuenta de PayPal. Afortunadamente, PayPal es fácil de usar, tanto para recibir como para enviar dinero.

¿Cómo Paga Survey Junkie A Través de PayPal?

A diferencia de algunos de sus competidores, Survey Junkie no cobrará una tarifa ni reducirá el valor de sus puntos si opta por un pago a través de PayPal cash.

Por lo tanto, si tiene 2,500 puntos, obtendrá sus full 25 completos ya sea que elija un depósito de PayPal o tarjetas de regalo.

Comisiones por transferencia de PayPal: PayPal se cobrará si transfiere dinero de PayPal a una cuenta bancaria. Esta tarifa de transferencia generalmente toma alrededor del 3 por ciento de su dinero en efectivo. Por 2 25, perderías 75 centavos. Gastar el dinero directamente desde su cuenta PayPal evita esta tarifa de transferencia.

PayPal vacía sus puntos: Optar por Survey Junkie para enviarle dinero en efectivo canjeará todos sus puntos de Survey Junkie. No hay opción para canjear solo una parte de tus puntos. Cuando eliges una tarjeta de regalo, Survey Junkie te permite canjear una parte de tus puntos. Esto no es un gran problema, pero ha llevado a cierta confusión para algunos clientes.

Survey Junkie Hacks

Aquí hay algunas maneras en que puede ganar dinero extra además de realizar encuestas:

Instale la extensión del navegador Survey Junkie Pulse para ganar puntos pasivos – si está de acuerdo con Survey Junkie monitoreando su actividad web.

Use el programa de referencia de drogadictos de la encuesta: obtenga puntos por hacer que otros se registren

Abra una cuenta de correo electrónico separada solo para adicto a la encuesta – de esa manera, se mantendrá más organizado y no perderá accidentalmente una oportunidad de encuesta.

CÓMO REGISTRARSE CON SURVEY JUNKIE

Así que ahora que hemos cubierto el meollo del asunto, ¿estás listo para empezar con Survey Junkie?

01. Para empezar, simplemente visita el sitio web de Survey Junkie e ingresa tu información.

Compartirá información básica, como su dirección de correo electrónico, nombre, dirección, número de teléfono, código postal, sexo y fecha de nacimiento.

Y una cosa conveniente es que no tiene que verificar su correo electrónico antes de ingresar a su cuenta (aunque eventualmente, tendrá que verificarlo, especialmente antes de recibir atención al cliente u obtener un pago).

02. Familiarícese con el panel de control.

Lo primero que verás después de registrarte es tu panel de control. En el lado izquierdo, como mencioné anteriormente, verá sus «Puntos de por vida» y sus «Puntos canjeables», y cuánto dinero en efectivo valen. También encontrará su «Lista de verificación de inicio rápido»."

Cada paso en esta lista de verificación le otorga puntos, e incluye (1) Confirmar correo electrónico (25 puntos), (2) Cómo Funciona (5 puntos) y (3) Completar el Perfil (50 puntos).

03. Completa tu perfil.

Para completar tu perfil, tendrás que responder una serie de preguntas sobre tu estilo de vida, como si tienes una mascota y qué tipo de trabajo tienes. Esto tomará alrededor de un minuto para completar.

04. ¡Empieza a hacer encuestas!

Luego puede ir a la pestaña Encuesta y comenzar a responder preguntas y ganar dinero. Puede elegir qué tipo de» actividad de investigación «desea, que incluye cosas como grupos de enfoque en línea, pruebas de productos y encuestas telefónicas.

Usted gana un número específico de puntos por cada encuesta completa. Realmente, un punto es igual a un solo centavo. Se le pagará en incrementos mínimos de 1 10. Para mantener las encuestas!

Otra característica importante es la cantidad estimada de tiempo que tardará cada encuesta en completarse. Esta estimación es típicamente una sobreestimación. Usted puede acelerar a través de las preguntas con bastante rapidez, siempre y cuando usted está diciendo la verdad.

Opcional. Descargue la aplicación móvil.

Por último, si quieres hacer encuestas sobre la marcha, como en el coche en un viaje largo o en su hora de almuerzo, puede descargar la aplicación de encuesta, por lo que es aún más fácil ganar dinero extra!

PROS Y CONTRAS DE SURVEY JUNKIE

Ahora vamos a desglosar esta cosa al estilo de la lista. ¿Qué es lo bueno y lo no tan bueno del Survey Yonkie?

Pros:

Gratis para registrarse (eso es un hecho). ver cómo

Obtén puntos de bonificación por algunas tareas rápidas cuando te registres.

Canjee puntos por su elección de una tarjeta de regalo o PayPal Cash.

Ganas puntos incluso por encuestas para las que no terminas calificando, sin perder tiempo.

Caducidad larga en puntos en comparación con otros sitios – 12 meses.

Las respuestas de tu encuesta realmente ayudan a las empresas a mejorar sus productos y servicios.

Las respuestas son anónimas.

Calificación A + con BBB (Better Business Bureau).

Contras:

Muy pocas encuestas ofrecidas a los usuarios.

Pago general bajo (típicamente en dígitos de un solo dólar o dígitos dobles bajos).

Adicto a la encuesta solo ofrece encuestas. Tampoco puedes ganar puntos viendo videos, haciendo pruebas de productos, etc.

Una transferencia bancaria de PayPal a su cuenta bancaria podría tardar unos días hábiles.

Solo los residentes de los Estados Unidos, Canadá y Australia pueden unirse ahora.

ALTERNATIVAS A SURVEY JUNKIE

Survey Yonkie recibe mucha atención de los bloggers, especialmente aquellos de nosotros bloggers de finanzas personales que escriben publicaciones sobre apuros secundarios e ingresos pasivos.

Survey Junkie se destaca en parte debido a su simplicidad y está muy bien calificado. Usted realmente puede hacer un poco de cambio de bolsillo mientras está de pie en la fila en el DMV, o durante las vistas previas de la película, compartiendo sus opiniones sobre productos y servicios.

Naturalmente, puedes encontrar docenas de otros sitios por ahí a través de una simple búsqueda en Google. Muchos sitios de encuestas ofrecen formas similares de ganar dinero en efectivo. Además, no hay razón para no registrarse en otros sitios de encuestas para probarlos.

Estas compañías legítimas tienen pagos y beneficios comparables a los comentarios de Survey Yonkie, pero a menudo requieren más tiempo. En algunos casos, incluso tendría que programar pruebas de productos o estar en un panel de encuesta.

SITIOS DE PROSPECCIÓN ALTERNATIVOS

Inbox Dollars: No solo te pagarán por realizar encuestas, sino también por ver videos, jugar juegos, leer correos electrónicos, ir de compras y más.

MyPoints: Este ha existido por más de 20 años. Junto con responder encuestas, también puede ganar algo de dinero de bolsillo viendo videos y tomando encuestas.

Swagbucks: Otro gran nombre en este mercado, Swagbucks te paga por encuestas, ver videos, comprar en línea e incluso, en algunos casos, visitar ciertos sitios web.

Investigación de piña: Junto con las encuestas, la piña le paga por probar productos reales que generalmente puede conservar. También podría ser invitado a formar parte de un panel de encuestas.

Vindale Research: Este grupo paga en efectivo por sus opiniones. Vindale incluso te hará un cheque si quieres. (PayPal efectivo disponible, también.)

Club de encuestas: Este equipo puede agregar ensayos clínicos, grupos de enfoque y pruebas de productos a su lista de tareas pendientes. En este punto, estás haciendo un compromiso más grande, pero si tienes el tiempo, puedes ganar algo de dinero extra.

Sample Junky: Piense en un drogadicto de la encuesta, pero con un producto real, muestras para probar antes de responder preguntas.

Harris Poll Online: Si sigues la política, probablemente hayas oído hablar de estos tipos. Harris Poll también hace investigación de mercado para productos de consumo, y ahí es donde entrarías.

¿VALE LA PENA SURVEY JUNKIE?

Solía pensar que hacer encuestas por dinero era una pérdida de tiempo. Pero he llegado a este concepto como un ajetreo lateral porque es fácil de usar. También es menos intrusivo que otras plataformas de sitios de encuestas.

¿Vale la pena el Survey Yonkie? ¿Es una buena manera de ganar dinero extra? Sí, definitivamente.

Aunque los signos de dólar no son tan grandes, estamos hablando de dinero extra. Dinero que no está en su cuenta bancaria que podría ser. Y usted puede gastar sólo unos minutos al día con el fin de hacer un par de cientos de dólares al mes.

Piensa en lo que podrías comprar con unos cuantos dólares extra cada mes. Un café extra. Una cerveza para ti y tu amigo. Parte de tu factura de teléfono.

Así que mis pensamientos finales sobre Survey Junkie: Pruébalo. No sabrás cómo funciona para ti hasta que hagas una prueba de manejo.