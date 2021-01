En los últimos días, Wall Street ha sido testigo de días de agitación e irreverente agitación financiera, con un “asalto” a los poderosos fondos de inversión. GameStop, una compañía de videojuegos, ha sido el Centro de la disputa entre los grandes fondos de inversión de la bolsa estadounidense y un vasto grupo de pequeños inversores.

El comportamiento accionista del título GameStop, una red de tiendas de video que se ha visto gravemente afectada por la pandemia desde principios de año, está llamando la atención sobre varios operadores y observadores de Wall Street. La empresa dedicada a la venta de artículos relacionados con juegos electrónicos, que cada vez más ha estado compitiendo con las grandes cadenas de comercio digital, ha dejado el mercado financiero estadounidense en alboroto esta semana.

La pandemia de Covid-19 ha afectado dramáticamente a varias empresas y sectores, incluidos los de los videojuegos. GameStop no fue una excepción y hasta ahora ha predicho el cierre de 450 tiendas este año.

Pero a pesar de que la competencia es mucha, El hecho es que GameStop ha disparado en bolsa más del 1800 por ciento desde principios de enero.

Fundada en 1984 en los Estados Unidos, cuenta con más de 6.700 tiendas en todo el mundo. Su valor en el mercado bursátil ha pasado de 1,3 mil millones de dólares a 22,5 mil millones de dólares desde principios de 2021 y todo comenzó en la red social Reddit.

¿Cuál fue la estrategia?

Después de que la compañía de videojuegos anunciara en septiembre del año pasado que planeaba cerrar cientos de tiendas en todo el mundo, dos fondos de inversión (los llamados “fondos de cobertura” en inglés) estadounidenses, Melvin Capital y Citron Capital, apostaron por la caída de las acciones de GameStop.

Pero, ¿cómo pudo un grupo de usuarios de Reddit hacer frente a dos fondos de inversión que estaban tratando de hundir el precio de las acciones de GameStop?

La estrategia, elaborada en grupos privados en la red social, fue llevada a cabo por un grupo de pequeños inversores aficionados que se unieron para hacer subir la cotización de pequeñas empresas. De esa forma, provocaron enormes valoraciones de firmas con baja cotización y aún lograron dejar al borde del colapso algunos fondos de cobertura, que pretendían beneficiarse a expensas de GameStop.

Con GameStop siendo blanco de dos fondos, cuya estrategia consistía en apostar por la caída del precio de las acciones de la compañía, los usuarios de Reddit, en un grupo llamado “WallStreetBets” (apuestas de WallStreet), decidieron castigar a los “grandes inversores” de Wall Street e iniciaron una ola de compras masiva y coordinada. Al comprar acciones de la compañía hicieron subir el precio de las acciones de GameStop.

El hecho es que la intervención de los pequeños inversores comenzó a forzar una subida de precios – que ahora vale subidas estratosféricas del 1800 por ciento – aumentando las pérdidas para los grandes inversores.

El precio de las acciones de la compañía comenzó a subir a medida que los pequeños inversores lograron comprar acciones baratas al usar una aplicación de transacciones, Robinhood, aprovechando lo que consideraron una oportunidad de compra ideal. Los fondos de inversión se vieron así en medio del proceso de “short squeeze”, una avalancha de compras de acciones que llevó al aumento del precio de estas.

Desde finales de 2020 hasta ahora, el valor de mercado de la empresa se ha disparado de 1,3 mil millones a 22,5 mil millones de euros.

A horde of retail traders who seem to often congregate on Reddit managed to cause the stock of GameStop to rocket 50% on Friday to Fr 65.01, giving it a market value of $4.5 BN.

On January 4, The stock had been worth just $17.25 https://t.co/Vk5K4IcIAw pic.twitter.com/Y5b1bffMfR

– Financial Times (@FinancialTimes) January 25, 2021

Sólo el pasado miércoles las acciones de GameStop valoraron el 135 por ciento y, desde el 31 de diciembre, ya suman ganancias del 1700 por ciento. En solo unos días, las acciones de la compañía pasaron de 43 dólares a 347 dólares. En este momento, valen 238 dólares, elevando el valor en bolsa de la empresa a casi 17 mil millones de dólares (14 mil millones de euros).

¿Cómo funciona?

Tan pronto como el precio de las acciones comenzó a aumentar, quien había apostado en la caída de su valor se vio obligado a comprar acciones para devolver a quien las prestó, contribuyendo aún más para que el valor de mercado dispare.

Por lo tanto, se Trata de un tipo de operación que implica prestar las acciones de una empresa y venderlas con la intención de recomprarlas más barato cuando el precio de las acciones caiga. Sin embargo, si el precio de los bonos no baja, las pérdidas pueden ser enormes.

Fueron más de 23 mil millones de acciones que sacudieron Wall Street el miércoles, en una especie de brazo de hierro entre pequeños inversores aficionados y grandes fondos de inversión y “fondos de cobertura”.

La verdad es que los valores alcanzados superan en un quinto el pico alcanzado en el pico de la crisis financiera de 2008, avanza el Financial Times. Además, el número de personas que anunciaron en Reddit que iban a invertir en Opciones de compra pasó a 316 mil el jueves, frente a los pocos más de 60 mil en la víspera.

El fundador de Tesla, Elon Musk, fue una de las figuras públicas que ayudó al mediatismo en torno a la situación de GameStop. Al darse cuenta de lo que estaba pasando en el mercado financiero, el empresario compartió la página de subreddit en su cuenta de Twitter.

“Las acciones de GameStop el miércoles llegaron a valorar el 157 por ciento, después de que Elon Musk escribiera el día anterior en twiter “Gamestonk!!”, vinculado al foro’ wallstreetbets ‘de Reddit”, explicó al expreso El economista Paulo Rosa.

“Gamestop tiene casi 70 millones de acciones en circulación en bolsa y negoció ayer más de 93 millones de acciones, es decir, más de 1,3 veces OEL capital de la empresa en bolsa cambió de manos”, agregó Paulo Rosa.

Según el economista, el” aumento de algunas acciones desafía el discernimiento de Wall Street”, ya que”muchos inversores compran ‘opciones de compra’ para aprovechar sus posiciones alcistas y otros tantos inversores cierran sus posiciones cortas para limitar las pérdidas e impulsar aún más el aumento de los bonos y el volumen de acciones negociadas”.

Una cosa es segura, esta apuesta no fue bien para los” fondos de cobertura ” de Wall Street, pero fue un éxito para los pequeños inversores que se unieron para tirar por el precio de las acciones de GameStop.