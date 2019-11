La página Ice Universe en Twitter ha sido responsable de algunas de las filtraciones más fiables del pasado, por lo que no cuesta tanto creer el rumor más reciente de esta página.

“Es cierto que el orificio del S11 estará en el centro pero será más pequeño que el del Note 10”, escribe el responsable de la página, mencionando el sensor de la cámara frontal. Se recuerda que en Galaxy S10 el sensor de la cámara (o sensores en el caso de Galaxy S10+) estaba situado en la esquina superior derecha.

Es para dar una idea de lo que los seguidores de Samsung y aficionados de smartphones pueden esperar del Galaxy S11 que Ice Universe compartió un modelo 3D del Galaxy S11, que muestra el sensor de fotografía en el centro, así como un marco de pantalla más reducido. Nos felicitamos de que la imagen en cuestión (más abajo) no es oficial, sino un concepto basado en este rumor.

It is certain that the hole of S11 is at the center, but it is smaller than Note10. By the way, the upcoming vivo S5 will be the smallest hole phone in 2019, only 3.x mm, which is a comparison picture with Note10 and S10. pic.twitter.com/zkxPJC14DB

