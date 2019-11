El uso de la realidad virtual en el ámbito de la agricultura no es nada nuevo. En Rusia, las vacas llevan gafas de realidad virtual para producir más leche.

Estas gafas de realidad virtual de Google fueron cuidadosamente desarrolladas por un estudio especializado en realidad virtual y también por veterinarios.

Es en la granja RusMoloko, en Rusia, donde pasean vacas con gafas de Realidad virtual. El objetivo es que las vacas puedan producir más leche. Para ello, las gafas presentan a los animales imágenes que las hacen más tranquilas y satisfechas, disminuyendo su ansiedad.

