Windows 10X se presentó en el último evento de hardware de Microsoft… fue especialmente desarrollado para dispositivos con dos pantallas, que encajan bien en el concepto de Surface Neo.

No obstante, este sistema operativo no se limitará a dispositivos plegables. Una fuga de información lo revela, y es posible que llegue pronto a los portátiles.

Windows 10X se introdujo junto con Surface Neo en el último evento de hardware de Microsoft. Su gran énfasis en la presentación se centró principalmente en la integración entre las dos pantallas del dispositivo y en la adaptación a accesorios que pueden conectarse.

Inicialmente se había previsto que este nuevo sistema operativo de la empresa de Redmond sólo se dedicara y sólo se dedicara a dispositivos plegables… ¡pero eso puede no ser del todo cierto! Los primeros indicadores vinieron del comunicado de Microsoft sobre el SO, en el que se abordó la faceta que podría aplicarse a los ordenadores portátiles.

Ahora, el usuario @h0x0d ha compartido en Twitter un enlace que da acceso a documentos internos de la empresa. En estos documentos se pueden ver indicaciones claras de que Windows 10X llegará a ordenadores portátiles.

this means windows 10x will come to traditional laptops as well pic.twitter.com/j8GWN1ByZe

— Boris 🤘 (@_milincic_) October 25, 2019