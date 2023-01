Fuerzas Armadas y Policía Nacional deben asumir inmediatamente el rol que les corresponde

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Durante Conversatorio Terrorismo ¡Nunca Más! se demandó que se permita a las fuerzas del orden cumplir con su deber.

El analista político Fernando Rospigliosi, sostuvo que la única alternativa para frenar el caos que reina en el país es una respuesta enérgica del gobierno que debe dejar de paralizar la labor de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para que responda conforme a la ley a la violencia generada, que no se va a resolver con llamados a la paz o al diálogo.

“No hay nada que negociar se debe actuar con firmeza aplicando los mecanismos contemplados en la Constitución y al estado de emergencia”, precisó el también exministro del Interior en el marco del nuevo conversatorio Terrorismo ¡Nunca Más!, organizado por la Coordinadora Republicana (CR).



Señaló que en la actualidad el Perú está bajo el ataque, sumido en una de las crisis más grandes que se ha vivido en los últimos tiempos, sometido por una serie de grupos delincuenciales conformados por el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y otros más que estuvieron en el gobierno con Pedro Castillo y ahora están desarrollando actos de manera concertada con la finalidad de tomar el poder y establecer una dictadura del socialismo del siglo XXI y una dictadura chavista.

Rospigliosi criticó que el gobierno esté actuando con debilidad maniatando a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, así como con un sistema judicial que se dedica a perseguir militares y policías.

Por su parte, el abogado constitucionalista Ángel Delgado coincidió en que la única forma de defender la democracia es que las fuerzas del orden salgan y cumplan su deber controlando los actos violentos de naturaleza terrorista que estamos viviendo que lo único que buscan es amedrentar, doblegar la voluntad de los pueblos para imponer modelos inaceptables.

“No puede ser que la policía solo se dedique a acompañar y a contener porque si se toman las medidas preventivas entonces se evita el enfrentamiento que trae pérdida de vidas”, anotó Delgado.

Apuntó que no estamos viendo reclamos de sectores insatisfechos, ni postergaciones históricas sino una plataforma inconstitucional de pretender la liberación de Pedro Castillo para que retorne a la presidencia e imponer un régimen que todo el Perú rechaza.

“Hasta cuando la democracia peruana va a soportar tantos agravios y permitir que sectores importantes del país estén sitiados por la coacción, por el miedo con el objeto de atemorizar e imponer una agenda totalitaria”, precisó durante el Conversatorio Terrorismo ¡Nunca Más!, organizado por la Coordinadora Republicana (CR).

Finalmente, el expresidente de la Sala Penal para casos de Terrorismo Marcos Ibazeta, consideró que estamos ante un nuevo escenario para ideologizar a la población no con el pensamiento Gonzalo sino creando una reacción en base a un resentimiento histórico exacerbado y de abandono por parte del Estado.

Durante el evento, añadió que el Congreso de la República debe reaccionar antes de estar pensando en cómo concretar el adelanto de elecciones con las modificaciones necesarias para que el orden se restablezca.

Ibazeta lamentó que se haya dado carta libre a los violentistas para que nos ataquen gracias al financiamiento de la minería ilegal, la tala ilegal, el contrabando y el narcotráfico que deben ser cortados de raíz.

Indicó que preocupa que se exija a la presidenta Dina Boluarte adopte medidas más radicales sin embargo a la fecha no se ha podido modificar la legislación antiterrorista a pesar que se ha venido exigiendo hace más de diez años.

“Ya no estamos solamente en confrontación en ciudades, sino que se están generando nuevos territorios liberados y si se logra este objetivo todos vamos a quedar cautivos de lo que imponga la minoría”, advirtió.

Cabe resaltar, que en esta edición del Conversatorio: Terrorismo ¡Nunca Más! se contó con la participación del expresidente de la Sala Penal para casos de Terrorismo Marcos Ibazeta, el analista político Fernando Rospigliosi y el abogado constitucionalista Ángel Delgado quienes analizaron la complicada situación que atraviesa el territorio nacional.