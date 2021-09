FRUTA DESHIDRATADA Para ADELGAZAR 4 Mejores TOP!

Fruta deshidratada para adelgazar – Al igual que muchos otros alimentos, la fruta deshidratada tiene beneficios y perjuicios.

La fruta deshidratada puede aumentar su ingesta de fibras y nutrientes y proporcionar a su cuerpo grandes cantidades de antioxidantes. Sin embargo, también son ricas en azúcar y calorías y pueden causar problemas si se consumen en exceso.

Por esta razón, los frutos que han sufrido un proceso de deshidratación sólo deben consumirse en pequeñas cantidades, preferiblemente junto con otros alimentos nutritivos.

Además, son alimentos ricos en carbohidratos, lo que los hace inadecuados en cierto tipo de dietas.

Según healthline, la cantidad diaria no debe ser superior a un puñado.

En resumen, la frutas deshidratada para adelgazar está lejos de ser perfecta, pero sin duda son un bocadillo mucho más saludable y nutritivo que las patatas fritas u otras comidas procesadas.

Top! La Mejor Fruta Deshidratada para adelgazar

Albaricoques Secos

Este es uno de los tipos más populares de frutas secas o fruta deshidratada para adelgazar, entre los observadores de peso. Es una buena adición a su cereal de desayuno y una buena opción para un aperitivo. Lamentablemente, a menudo se subestiman sus beneficios. Los orejones conservan todas las propiedades beneficiosas de los frescos. Por ejemplo, es una rica fuente de retinol (vitamina A) que apoya su visión y reduce sus riesgos de padecer degeneración macular relacionada con la edad.

Tanto los albaricoques secos como los frescos son ricos en fibra dietética, que es esencial para la digestión y la salud del corazón, y lo mantiene lleno por más tiempo. Este snack saludable y nutricional también está repleto de calcio, potasio y magnesio (2). Puedes llevar un puñado de albaricoques secos al trabajo o a un viaje para mantenerte saciado más tiempo y tener suficiente energía durante todo el día.

Dátiles

Este es otro refrigerio saludable y nutritivo lleno de fibra, proteínas y carbohidratos. Según un pequeño estudio, el consumo de estas frutas densas en nutrientes puede reducir los riesgos de cáncer de colon . Los dátiles también contienen varios otros nutrientes esenciales, como magnesio, vitamina K y calcio. Todos ellos promueven la salud ósea.

Este súper bocadillo también contiene selenio, que protege las células y los tejidos del cuerpo del daño. Sin embargo, es importante practicar la moderación, cuando decida incluir fechas en su plan de comidas diarias, ya que tienen un alto contenido de azúcar.

Pasas

Muchas personas eligen las pasas como una adición a su desayuno, yogur, recetas saludables de galletas y más. No solo mejorarán el sabor de sus platos, sino que también le brindarán muchos beneficios para la salud. Este refrigerio saludable contiene altos niveles de fibra, hierro, cobre, magnesio, potasio, antioxidantes, selenio, zinc y más. El consumo de pasas puede contribuir a la salud de su sistema digestivo, prevenir la anemia y reducir los riesgos de enfermedades cardíacas y cáncer. También puede proteger la salud de los ojos, mejorar la salud de la piel, reducir los niveles de azúcar en la sangre y más.

Bayas de Goji

Este es un superalimento que puede ofrecer un montón de beneficios para su salud. Al consumir estas bayas, puede prevenir el daño hepático, fortalecer su sistema inmunológico y apoyar la salud de su piel y ojos. Gracias a un mineral conocido como cromo. Las bayas de Goji pueden ayudar a regular sus niveles de azúcar en la sangre.

La propiedad más atractiva para los observadores de peso es que este mineral puede ayudar a prevenir una disminución en la masa muscular magra durante la pérdida de peso. Solo ten en cuenta que todo es bueno con moderación. Una cucharada de estas bayas será suficiente. Puedes agregarlos a tu cereal o yogur, de la misma manera que lo haces con las pasas.

Aunque las nueces no tienen esa buena reputación entre los observadores de peso, se incluyen en esta lista. Muchas personas tienen miedo de convertirlos en parte de su plan de alimentación, pensando que son altos en grasas y calorías. Tienen miedo de que tal merienda reduzca a cero todos sus esfuerzos de pérdida de peso. Sin embargo, los frutos secos son extremadamente ricos en nutrientes y contienen grasas saludables que son esenciales para su cuerpo. Es por eso que, cuando se consumen en cantidades moderadas, pueden apoyar su salud y ayudar a bajar de peso. A continuación, puede ver varias muestras de frutos secos altamente beneficiosos y sus efectos en su salud.

Frecuencia para comer fruta deshidrata para adelgazar

No hay un momento en particular para consumir estos deliciosos superalimentos, puedes comerlos cuando quieras. Sin embargo, si los come por la mañana, obtendrá los máximos beneficios. También son una buena opción para picar antes y después del almuerzo para reducir el hambre y evitar comer en exceso durante sus comidas principales. El consumo de frutos secos ricos, como anacardos, por la noche podría provocar indigestión y pesadez en el estómago; como resultado, su sueño podría ser perturbado. Las nueces recubiertas de chocolate y tostadas no son ideales también.

Conclusión sobre la fruta deshidratada para adelgazar

En conclusión, como puede ver, si se está adhiriendo a una dieta, no significa que no pueda comer bocadillos sabrosos. Toda las fruta deshidratada enumerados anteriormente son excelentes opciones para una dieta bien equilibrada. Ellos apoyarán su cuerpo durante un período difícil cuando se está acostumbrando a un nuevo patrón de alimentación.

Es una gran manera de aumentar su metabolismo y suprimir el hambre y los antojos de azúcar. Solo recuerda la regla número uno: la moderación es clave para tu salud. Usted debe comer en cantidades moderadas. Por lo tanto, pierda peso de forma segura y fácil y cuídese. Por último, haga una regla para consultar a un profesional de la salud antes de hacer cualquier cambio serio en su dieta.