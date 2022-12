By

Freidora de aire: Es una herramienta muy útil, pero no debe usarse para todos los alimentos.

Las freidoras están de moda y son una gran alternativa al horno porque no consumen mucha energía y más. Sin embargo, no pueden cocinar todo tipo de alimentos e incluso se deben evitar algunos, dice Molly Cleary, editora de la revista Ideal Homes.

Freidora de aire: Alimentos que no debes cocinar en ella

Algo que debe tenerse en cuenta, no solo por razones de seguridad, sino también para garantizar la longevidad de su electrodoméstico, agrega.

Palomitas

La temperatura de una ‘freidora de aire’ no es lo suficientemente alta como para que el maíz comience a reventar. Por lo tanto, es más probable que se atasquen en ciertas partes del dispositivo, lo que puede provocar un cortocircuito;

Comida con mucha salsa

Evite preparar platos como la boloñesa o el curry en la freidora porque, «a medida que circula el aire caliente, puede hacer que los líquidos calientes salpiquen». Esto no solo ensucia el dispositivo, también es peligroso, explica el editor.

Brócoli

No hará ningún daño, sin embargo, en términos de sabor, el resultado no será el mejor. Como estas verduras no tienen mucha humedad cuando se hacen en la ‘freidora’ quedan muy secas, amargas y con una textura casi de chicle.

Arroz

Es imposible cocinar granos de arroz crudos en la freidora, realmente hay que cocinarlos con agua. Incluso puede intentar agregar algunos a la cesta del dispositivo, pero no será suficiente, advierte el editor. La mejor manera de cocinar el arroz es en la estufa, una olla y agua.

Queso

No es una buena idea poner trozos sueltos de queso dentro de la freidora porque todo se ensuciará y será difícil de limpiar. Por lo tanto, el queso solo debe incluirse cuando forma parte de un sándwich, por ejemplo.