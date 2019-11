Perla Berríos: “La justicia me dio la razón, yo fui víctima de hostilización”. En 2015, la periodista interpuso una demanda por hostigamiento bajo la causal de despido indirecto en contra de la televisora. La determinación de la justicia representa la segunda y definitiva instancia a favor de la periodista. A cuatro años de haber sido despedido cuando estaba embarazada y por negarse a presentar publicidad como titulares periodísticos, hasta la fecha no encuentra justicia; a pesar de haber ganado en segunda instancia, el juez no se pronuncia sin resolverse la casación? Los jueces no fallan contra los abusos laborales de medios mermeleros que apoyan de rodillas al gobierno?

En esta nota les ofrecemos un rápido resumen de los cinco más recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema que reconocen o precisan derechos de los trabajadores:

1.Los “despido” no puede sustentarse en documento interno no comunicado al trabajador.

Para que se configure la reiterancia de una falta, el empleador deberá haber requerido previamente por escrito al trabajador, a efectos de cautelar su derecho de defensa . Por ello, no resulta suficiente argüir la existencia de la falta a través de un documento unilateral que no ha sido puesto en conocimiento del trabajador. Así se expresó la Corte Suprema en la Casación Laboral Nº 3030-2016-Lima.

2.TC: no se puede sancionarse a trabajadores que rehúsen laborar en feriados

Las labores que, por su naturaleza, deben ser desarrolladas de forma continuada, son las únicas en las que el empleador puede disponer turnos de trabajo incluso en feriados no laborables. Por ello, es un estado de cosas inconstitucional que la Sunat sancione a trabajadores que descansaron en fechas como 28 y 29 de julio. Así lo declaró el Tribunal Constitucional a través de la STC Exp. Nº 04539-2012-PA/TC.

3.Corte Suprema: cómo se puede acreditar la subordinación

La subordinación queda acreditada si el trabajador demuestre de forma fehaciente que sus funciones se encontraban relacionadas directamente con la actividad principal de la empresa o entidad que lo contrató. Así lo señaló la Corte Suprema en la Casación Laboral N° 321-2017 Lima.

4.Empleadores no pueden sustituir a trabajadores en huelga con personal de la misma empresa

La infracción relacionada con la realización de actos que impidan el libre ejercicio del derecho de huelga comprende también el caso en que el empleador efectúe movilizaciones internas de su propio personal para ejecutar las labores de los trabajadores en huelga. Esteb criterio ha sido fijado por la Corte Suprema en la Casación Previsional Nº 3480-2014-Lima.

5.Corte Suprema fija criterios para el otorgamiento de “suma graciosa” a los trabajadores

Para que los montos dinerarios otorgados por el empleador como actos de liberalidad produzcan sus efectos compensatorios ante cualquier acreencia laboral, estos deben cumplir ciertos requisitos. Estos son: i) ser otorgados al momento o después del cese del trabajador, ii) que la entrega sea a título de liberalidad y en forma incondicionada, y iii) el importe económico conste en documento de fecha cierta. Este criterio ha sido fijado por la Corte Suprema al resolver la Casación Nº 15633-2015 Lima.