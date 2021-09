Francke próxima semana pedirán facultades legislativas al Congreso

Si “sombrero luminoso”, no anuncia esta semana el relevo de Bellido significaría que sí tenemos un gobierno de dos cabezas, una suerte de Dr. Jekill y Mr. Hide, la famosa novela de Stevenson de dos personalidades en una en la que luchan constantemente la buena y la mala para ver cuál sale victoriosa.

Van a pedir facultades en temas económicos al Congreso cuando “el presidente después de derramar lágrimas e ignorancia en el extranjero, está atrapado en un escándalo político”, una suerte de rehén de Perú Libre? ¿”Magticha” Bellido no solamente ha ofendido gravemente a la Cancillería, sino se ha tomado atribuciones que no le corresponden como primer ministro?

