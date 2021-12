Fracaso de vacancia presidencial estaba cantada por intereses políticos

By

¿Las garrapatas prosendero respiran con dificultad?

¿Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre señaló que pese a las discrepancias con el Gobierno buscan defender la democracia? ¿César Acuña, líder de Alianza para el Progreso; José Luna, de Podemos Perú; Rodolfo Pérez, del Partido Morado; Patricia Li, de Somos Perú; Edwin de la Cruz, de Avanza País y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, confirmaron que no apoyarán la moción de vacancia. ¿Los “moradef”? ¿”La Lampa” dividida?

Ahora, todas las garrapatas politicas SE TIRAN PARA ATRÁS y salen con el cuento que esperaban qué pasaba con los famosos audios y videos que amenazaba difundir Cuarto Poder, sobre negociados y reuniones clandestinas toda una semana de incertidumbre. Al final no han visto nada. Por eso han tomado la decisión de no apoyar que se admita la vacancia»: ESTO HACE RATO SE SABIA SOLO ERA CUESTION DE TIEMPO.

¡¡¡LOS COMODINES Y TRAIDORES, NEGOCIARON CONTRA EL PAÍS!!!

Hablan con el «traidor mayor» de consolidar la democracia, de no defraudar al pueblo, cuando único lo que hacen es destruir la democracia y la economía, armar circo y mentirle al país. Seguro que han pactado un frente para la corrupción, una repartija de cargos y asegurar sus privilegios, otra cosa no se puede esperar de esta banda de garrapatas CUANDO EL 74% DE PERUANOS NO LE CREEN A CASTILLO.

En mdio de este circo, hoy el Pleno del Congreso debate la admisión de moción de vacancia presidencial impulsado por la legisladora Patricia Chirinos y firmado por tres bancadas: Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular, y se puede adelantar alguna conclusión:

a) Para que sea admitido se necesitan 52 firmas de los parlamentarios como mínimo. Habrá una sustentación de la moción por 10 minutos y los voceros luego dejarán sentada su posición. Perú Libre, Alianza para el Progreso, Somos Perú han anunciado que votarán en contra de continuar con el curso de este pedido.

b) En caso esta iniciativa alcance los 52 votos, el Pleno acordará un día y hora entre los 3 y 10 días posteriores para el debate y la votación de la moción. El presidente Pedro Castillo podría presentarse ante el Parlamento para sustentar su defensa.

c) Para que el mandatario sea destituido se requiere de mayoría calificada del Congreso, es decir 87 votos.

Estas jugarretas hace rato lo señalé en pysnnoticias, claro muchos amigos y colegas se pusieron saltones, hasta me preguntaron “si me habían arreglado”. ¿A estas alturas de mi vida, no manchen CARAJO?

“Siempre he sostenido-al hacer proyectos periodísticos-, que hace más de veinte años llegó la transformación radical del ecosistema de medios de comunicación y de los modos de hacer periodismo. Que en nombre de la crisis económica y de la revolución de internet, los medios en el transcurrir se fueron aprovechando y se divorciaron de los periodistas de calidad. Y todo se volvió un caos: los medios huyeron hacia el “lucro” y la política y los periodistas se reinventan. El asunto prioritario para la democracia es imaginar otro periodismo, y para ello es necesario volver a creer en los periodistas”.

“Los periodistas no podemos estar desconectados de los ciudadanos. La mayoría vivimos en un mundo virtual de farsándula acerca de la política, la economía, la justicia, la cultura, la libertad de prensa y la libertad de opinión, habitamos una farsa que no tiene nada que ver con la vida de la mayoría de peruanos necesitados de sentidos, experiencias y saberes útiles para luchar con más esperanza y mayor coherencia por la vida de nuestros hijos. Esto debe ser una práctica”.

Parte de mi discurso en el auditorio de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Facultad de Ciencia de la Comunicación, expositor invitado por el colega Justo Chávez.

Los periodistas curtidos damos la pelea por la democracia por el país y la libertad. Por eso pregunto ¿Estas garrapatas creen que el Perú puede soportar 4 años y siete meses más de corrupción, caos y desgobierno como los que se han vivido desde que Pedro Castillo se hizo del poder? ¿Qué la democracia, la libertad de prensa y la precaria institucionalidad que todavía existen, sobrevivirán mucho tiempo a los embates de los comunistas que buscan destruirlas?

¿Los cojudignos seguirán creyendo que Pedro Castillo y sus secuaces –prosenderistas, pronarcos, antimineros- van a cambiar, se van a reformar, se van a convertir en creyentes de la democracia y de las libertades? Con esa calaña de gavillas que Castillo ha designado en principales cargos públicos, NI A LA ESQUINA. ¿Los quince mil millones de dólares que han huido del Perú en los últimos meses van a retornar si se mantienen los comunistas, antimineros y enemigos de la inversión y empresa privada en el gobierno? MIL VECES NO.

A estas alturas, ya no cabe ninguna duda, la única alternativa es echar del gobierno a patadas a los corruptos comunistas que se hicieron fraudulentamente del poder, en complicidad del JNE, ONPE y Reniec. No se puede esperar más porque, cada día que pasa la crisis empeora, el desempleo aumenta, los ingresos disminuyen, la pobreza y el hambre se incrementan. Cada vez es más difícil revertir este desastre.

SI NO ACTUAMOS TODOS JUNTOS AHORA NOS VAMOS AL HOYO, POR NO DECIR OTRA COSA.