FPP RECHAZA ATROPELLO DE JUEZA A PERIODISTA

4. Ya es hora que los periodistas alcemos la voz, exigir al Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial reconocerlas que la libertad de prensa está estrechamente relacionada con la libertad de expresión, derecho reconocido en el artículo 2°, inciso 4 de la Constitución Política, donde se establece que toda persona tiene derecho a la libertad de información, opinión y expresión mediante cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura, bajo las responsabilidades de ley. 5. Que la Jurisprudencia internacional en términos de derecho internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado ratificado por el Perú, aborda en su artículo 13° la libertad de pensamiento y de expresión, la cual no está sujeta a previa censura, aunque debe asegurar (i) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás o (ii) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. 6. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha reconocido el rol de los medios de comunicación y los considera como piezas clave en una democracia.

Mediante enérgico comunicado público, muestra su rechazo y su total repudio al sistema judicial que pretende lesionar la Libertad de Prensa, ante una posible sentencia direccionada contra el periodista de Diario Expreso, César Rojas Vidarte, advirtiéndo claros signos de conflicto de intereses en agravio del periodista que denunció casos de favorecimientos a la empresa Odebrecht en el Perú: 1. Lo escandaloso es la insistencia de la exfiscal del equipo Lava Jato, Huaynate Montes, en seguir como jueza en un proceso a César Rojas Vidarte, periodista de EXPRESO, siendo muy sospechoso que no opte por apartarse del caso, lo cual debería hacer porque es evidente el enfrentamiento entre los desempeños de juzgador y juzgado, lo cual impide que ella tenga una visión imparcial. 2. Ante ello, la Federación de Periodistas del Perú, una vez más rechaza estos tipos de manejos que pretenden callar y silenciar a periodistas críticos, que cumplen con su rol fiscalizador de hechos escandalosos que estremecen los cimientos del país y de la democracias Ejecutivo. 3. La libertad de prensa está garantizada por la legislación peruana, los periodistas solemos ser objeto de frecuentes amenazas y abusos judiciales. Por este constante atropello el periodismo de investigación tiende a desaparecer, mientras que la desinformación gana terreno en el país.

