Fotógrafo peruano recibe reconocimiento en la localidad española de Piornal

“Llegué por primera vez a Piornal a fotografiar la fiesta de Jarramplas en 2010. Desde entonces quise no solo hablar de los lanzamientos de nabos, sino también de todo lo que hay detrás, como el sentido de la comunidad, el amor, el resto y la tradición ancestral que se une en torno a la figura de este personaje que es el Jarramplas”, dijo Armestar.

By