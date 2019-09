Fotógrafo de Austin Mann Alabanzas iPhone 11 Pro de la Cámara

fotógrafo de Viajes Austin Mann normalmente va de la mano con los nuevos modelos de iPhone para probar su rendimiento de la cámara en situaciones del mundo real, y para probar el nuevo iPhone de Apple 11 Pro, Mann viajó a China para tomar fotos.

Mann probado la nueva de tres lentes-sistema de cámara con teleobjetivo, gran angular, y ultra gran angular, la actualización de Smart HDR, y el nuevo modo de Noche que está diseñado para super poca luz.





La lente gran angular es el mejor objetivo del grupo con el mejor rango de obturador, apertura, sistema de enfoque automático, y la ISO, pero Mann dice que el ultra gran angular de la cámara todavía “funciona muy grande en normales condiciones de iluminación.” No es el objetivo ideal para condiciones de poca luz, sin embargo.

El Ultra Wide funciona realmente grandes en normales condiciones de iluminación y en general estoy encantado de tener, pero usted se sentirá una diferencia cuando se mueve en el interior o disparar en la noche. Las imágenes son más suaves que el Ancho, y sin el modo Noche vas a tener la tentación (o forzado) para cambiar a la Amplia dependiendo de lo limitado de su luz.

modo Noche, dice Mann, es “una locura” poderosa y fácil de usar, ya que se activa automáticamente en situaciones donde la iluminación es pobre. Mann elogió Apple esfuerzos para equilibrar el modo Noche, la prevención de la noche tiempo de tiros de mirar como el día disparos, mientras que todavía conserva el detalle.

Una cosa que me encanta de Apple enfoque al modo de la Noche es el equilibrio estratégico de la resolución de un problema técnico, aunque también con mucho cariño acerca de la expresión artística. Cuando nos fijamos en la imagen anterior, es claro que su equipo no se dé el vamos a hacer una noche-mira-como-el día de enfoque, como algunos de sus competidores. En su lugar, se siente más como un abrazo de lo que realmente es (noche) tiempo preguntando, “¿Cómo podemos captar el sentir de esta escena de una manera hermosa?”

Según Mann, el modo Noche es el “más espectacular salto adelante” hemos visto en un iPhone desde el modo panorámico se introdujo en el iPhone 5 en 2012. “Es la primera vez en mucho tiempo he mirado en una imagen y me dije: ‘wow, no puedo creer que me tiro esto con mi iPhone,'”, escribió.





El iPhone 11 y 11 Pro tiene un nuevo “Captura Fuera del Marco de” la característica que permite que más de la escena en frente de usted para mostrarse al tomar una foto. Lo que no se ha destacado es que este modo de captura una foto.

Así, por ejemplo, si usted toma una foto con el gran angular de lente de el iPhone, también se captura una foto con el ultra gran angular de lente, permitiendo a los usuarios decidir más tarde cómo el marco de la fotografía.





Mann dijo que mientras a él le gusta la característica, que a él no le gusta la vista previa de lo que está fuera del marco, ya que a veces era una distracción a la hora de componer una imagen. Para la mayor parte, sin embargo, que él llamó “un gran característica” que invita a nuevas posibilidades de edición.

con Todo, Mann dijo que los fotógrafos deben considerar la obtención de un iPhone 11 Pro y que el costo adicional en el iPhone 11 es la pena.

No importa lo que el iPhone está utilizando ahora, si usted es serio acerca de tomar fotos con su iPhone, este es un año para actualizar. Apple tiene algunos serios para ponerse al día y, como resultado, este año ha traído una tremendo salto en la capacidad de la cámara. Modo de la noche y la lente Ultra angular va a cambiar nuestra forma de contar historias y expresar a nosotros mismos como artistas, con nuestros iPhones. Ahora es un buen momento para saltar.

Mann completo iPhone 11 Pro , el que tiene más detalles sobre las capacidades técnicas del nuevo teléfono, junto con una selección de imágenes sorprendentes, se puede leer en su página web.