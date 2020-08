Después de ser expulsada de la App Store de Apple, Epic Games, propietaria de Fortnite, será desterrada del sistema para programadores. Debido a esto, pide al tribunal que “detenga la represalia”.

Hay un capítulo más en la guerra entre Epic Games, propietaria de uno de los videojuegos en línea más populares del mundo, Fornite, y Apple, la compañía detrás de los iPhone, iPad y computadoras Mac. Después de que Apple, al igual que Google, prohibió Fornite de la tienda de aplicaciones digitales AppStore, se supo este lunes que Epic Games será igualmente prohibido del sistema para programadores. En Twitter, la compañía afirma, por lo tanto, que ha presentado una orden de restricción, pidiendo a los tribunales estadounidenses que detengan esta decisión.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 17, 2020