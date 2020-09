El alcalde Forsyth manifiesta que aproximadamente el 80% del agua que pasa por dicho canal no es aprovechada eficientemente debido a que no se tiene cómo almacenar, situación que cambiará desde el día en que el reservorio entre en funcionamiento.

Se trata de un proyecto impulsado por la gestión del alcalde George Forsyth que busca capitalizar este recurso hídrico para el riego de los parques, jardines, bermas, etc, los cuales representan un importante pulmón para el distrito.

