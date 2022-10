Foro Madrid y sus aliados internacionales  en defensa de la Democracia, la Libertad en el Perú 

By

Foro Madrid condena la intención de Pedro Castillo de blindarse, instrumentalizando a la OEA para activar la Carta Democrática, ,argumentando -falsa y descaradamente- que está en riesgo la institucionalidad del país.

A Pedro Castillo no lo están enjuiciando por razones políticas, sino por 7 casos de delitos cometidos por él y por sus familiares.

Por tanto, no es un asunto de la OEA, sino de los tribunales peruanos competentes.

Castillo quiere aprovecharse de la mayoría izquierdista en la OEA para blanquear sus delitos.

Sentaría un grave precedente, ya que en el futuro otros también involucrados en delitos, querrán usarla para un legitimarse.

Los embajadores socialistas se prestan para esta manipulación.

Las gestiones que adelanta la OEA “para promover el diálogo y fortalecimiento de su sistema democrático” en Perú son una injerencia indebida propiciada por el Foro de São Paulo y Grupo de Puebla.

La OEA regresaría a la era en la que se puso al servicio del comunismo regional.

Hacemos un llamado a los sectores democráticos de Perú, así como al Poder Judicial y al Poder Legislativo de esa nación a no dejarse intimidar por esta injerencia y continuar con los procedimientos legales y constitucionales requeridos para condenar a Castillo y sus familiares.

Foro Madrid y sus aliados internacionales continuarán atentos y vigilantes para defender la Democracia, la Libertad y el Estado de Derecho en el Perú y en toda la Iberosfera.