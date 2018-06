Formas de Ganar Dinero

Empecemos con esta reflexión…

Actualmente tengo 30 años eh nacido en Yunguyo-Puno-Perú Vengo de familia Humilde trabajadora y a lo largo del tiempo siempre me inculcaron lo tradicional me imagino que a ustedes también…

La famosa frase Hijo ve a estudiar, para que así tengas un buen empleo y te paguen bien y te compres una casa y tengas tu familia y vivas feliz cómodamente…

me imagino que a ustedes les paso o quizá a algunos no por que lo tenían todo..

sabemos que en la población el 100% de personas financiera mente se divide de esta manera.. según encuestas de la universidad de Harvard…

Que el 60 % de la población en la actualidad esta detrás de un empleo.

El 35 % de la población tiene negocio propio…

El 4% de la población es dueño de una empresa o tiene mas de 20 trabajadores a su mando…

Y el 1 % de la población hace que su dinero trabaje para ellos… Quizá no lo sabias pero sinceramente es muy cierto…

la cuestión es que tu te preguntes donde estas actualmente y donde te gustaría estar…

seamos sinceros actualmente lo que un empleado gana, lamentablemente en algunos estados alcanza para vivir al día.

entonces necesariamente o por obligación tenemos que hacer trabajos o negocios extra para por lo menos ahorrar para comprar el auto o la casa soñada…

En este Libro veras y entenderás sobre el cuadrante del flujo de dinero…

