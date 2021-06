Ford da un nuevo paso para tranquilizar a los clientes. Consciente de que muchos coches están aparcados en la calle, durante la noche, la marca Oval viene a ofrecer protección extra contra los ladrones.

A nadie le gusta, pero sucede y es una realidad que incluso la pandemia no se ha detenido. En el Reino Unido, por ejemplo, incluso con el confinamiento, los ladrones no rehuyeron salir a las calles en 2020, un año en el que hubo un promedio de 205 robos de automóviles por día, lo que corresponde a un aumento del 33%, según This is Money.

Consciente de que uno de cada tres vehículos en las ciudades está estacionado en la calle por la noche – datos también para el Reino Unido y no muy recientes (2008), pero que no deberían desviarse mucho de la realidad-Ford ha tratado de encontrar una manera de tranquilizar a sus clientes informándoles de primera mano si el coche que les pertenece está siendo robado.

La alerta llega por teléfono móvil y hasta ahora solo estaba disponible para vehículos comerciales de la marca Oval Azul. El sistema de seguridad en cuestión se llama SecuriAlert y utiliza un módem instalado a bordo, el llamado FordPass Connect, para enviar una notificación push al teléfono inteligente del propietario si se detecta “cualquier actividad que involucre al automóvil” por medio de los sensores del vehículo. Incluso un intento de acceso con una clave porque, una vez que SecuriAlert se activa a través de la aplicación FordPass, se asume que cualquier entrada que no sea forzada está precedida por la desactivación de la alerta. Esta regla de funcionamiento de la solución está destinada a facilitar la identificación de los intentos de acceso al automóvil con llaves clonadas o robadas, condición en la que la alarma del vehículo no se activa y, como tal, el ladrón no se disuade.

Activar y desactivar SecuriAlert es algo que se puede hacer en cualquier momento y de forma remota, ya que la función está disponible en la aplicación. También es en la aplicación FordPass donde el propietario puede consultar la hora y el motivo que llevó a generar cualquier alarma, así como la última ubicación conocida del vehículo.

Esta nueva funcionalidad no sustituye a la alarma convencional, pero puede complementarla. Esto se debe a que, señala Ford citando una encuesta del Ministerio de Transporte del Reino Unido, “en las ciudades, donde los vehículos están estacionados en la calle por la noche, a menudo los propietarios ignoran la alarma porque no se dan cuenta de que es la de su vehículo o simplemente porque no la escuchan”.

Se recuerda que esta no es la primera vez que el fabricante estadounidense ha apuntado baterías a los robos de modelos con el emblema del óvalo. Una de las medidas que apuntaban a reforzar la seguridad en este punto, para evitar la clonación de claves, pasó por la introducción de un modo de reposo en claves con sistema sin llave, evitando así la amplificación de la señal.