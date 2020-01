Link video: https://bit.ly/30hjfKk

Los Médicos del Hospital Daniel Alcides Carrión y la bases de la Federación Médica Peruana realizaron un plantón en exteriores del nosocomio pero además en el frontis de la Dirección Regional de Salud, que dirige la Mag. Kathey Pacheco Vargas, solicitando que les paguen a los trabajadores a quienes se les debe 4 meses de sueldo, entre otros reclamos laborales.

Como denunciáramos, Kathey Pacheco Vargas no puede aducir que el hospital está en quiebra y que por eso no les pagan a los sufridos trabajadores, ya que el presupuesto para los terceros de la gestión a su cargo, es decir, del 2019 no tienen nada que ver con la deuda de 57 millones de soles que se generó en la gestión del ex gobernador Félix Moreno, del 2015-2018, y no, en la nueva del gobernador Kiko Madriotti.

Canal N y América de TV cubrieron la denuncia de los y trabajadores y médicos quienes efectuaron un plantón preventivo. Denuncian una falta de gestión de los funcionarios de la Dirección Regional de Salud del Callao, que encabeza Pacheco Vargas.

Un grupo de médicos y trabajadores del sector salud del Callao realizaron un plantón en los exteriores del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, exigiendo mejores condiciones laborales.

Ricardo Ortiz Choroco, secretario de organización de la Federación Médica Peruana, aseveró que el tomógrafo está inoperativo hace aproximadamente un año, algunos equipos están deteriorados y no cuentan con insumos médicos.

Denunció la falta de gestión de los funcionarios de la Dirección Regional de Salud del Callao, que dijo mantiene una deuda de cerca de 57 millones de soles con diversos concesionarios. Pero además adeuda a los trabajadores de locación de servicios 4 meses del año pasado, y si han trabajado y no cobran, es decir, si no tienen una orden de servicio cómo pagarán después en el 2020. Sin lugar a dudas aquí habrá responsabilidad administrativas de la Dirección Ejecutiva de Administración de la Diresa Callao, pues corren el peligro de no cobrar nunca, salvo violando la ley.

Indicó que la medida de protesta es preventiva y que no se afectará la atención a los pacientes en emergencia ni en los consultorios. Pero de no solucionarse realizarán un paro total.

